'Ajax ve PSV, 80 milyonluk kaçış maddesi bulunan Brezilyalı oyuncu için yarışıyor'

ESPN’in Brezilya şubesi Salı günü, Ajax ve PSV’nin Lucca Marques’i transfer etmek istediğini bildirdi. Francesco Farioli’nin çalıştırdığı FC Porto, São Paulo’da forma giyen henüz 19 yaşındaki kanat forvetine şimdiden bir teklifte bulunmuş bile.

Porto, Lucca'da büyük bir potansiyel görüyor ve yetenekli forveti birinci takıma hazırlamak için ona zaman tanımak istiyor. Ajax ve PSV de bu Brezilyalı yeteneği takip ediyor, ancak Hollanda'dan henüz bir teklif gelmedi.

Lucca, 2025 yılında A takımda ilk kez forma giydi ve şu ana kadar São Paulo formasıyla 26 maça çıktı. Mevcut sözleşmesi 30 Nisan 2028'e kadar devam ediyor ve Transfermarkt, değerini üç milyon euro olarak tahmin ediyor.

ESPN’e göre Lucca’nın Brezilya dışındaki kulüpler için 80 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde, oyuncunun Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından öylece kapılmasını önlemek amacıyla konuldu.

Sağ ayağı güçlü olan sol kanat oyuncusu, São Paulo altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Lucca, şu ana kadar U-20 milli takımında 21 maça çıktı.

Ajax, Marcos Leonardo’yu kadrosuna katmayı neredeyse garantiledi. 23 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübünden 17,5 milyon avroya transfer olacak.