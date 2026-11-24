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Het Algemeen Dagblad'ın salı öğleden sonra bildirdiğine göre Jorthy Mokio, en az dört ay Ajax forması giyemeyecek. Orta saha oyuncusu, fibula kırığı nedeniyle ameliyat edildi.

Pazar öğleden sonra, o ana kadar sakin geçen maçın sonlarına doğru Mokio için işler tersine döndü. ADO oyuncusu Sekou Sylla, Ajax'ın orta saha oyuncusuna aniden çok sert bir müdahalede bulundu.

ADO oyuncusunun müdahalesinin ardından Mokio'ya tedavi uygulandı ve oyuncu, destek alarak sahadan ayrıldı. Teknik direktör Míchel Sánchez, oyuncusu için endişeliydi.

İspanyol teknik adam, maç sonrası basın toplantısında, “Bugün (pazar, editörün notu) muayene edilecek. Henüz fazla bir şey söyleyemem ama iyi görünmüyordu,” dedi.

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Korkulan gerçekleşti. Fibula kırığı nedeniyle ameliyat edilen Mokio, en az dört ay Ajax forması giyemeyecek.

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Mokio, pazar günü sakatlanmadan önce Amsterdam ekibi adına gol de atmıştı. Davy Klaassen'in pasını soğukkanlılıkla gole çevirerek Ajax'ı 2-0 öne geçirmişti.

Kongolu orta saha oyuncusu, Amsterdam ekibi için ancak şubat sonunda yeniden sahaya çıkabilecek. Bu, Ajax için ciddi bir kayıp.

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Öte yandan teknik direktör Míchel, FC Thun ve Feyenoord ile oynanacak maçlar öncesinde Julian Brandt ve Sofyan Amrabat'a yeniden kavuştu.

İspanyol teknik adamın kadrosunda Davy Klaassen, Yves Bissouma, Oscar Gloukh, Mohamed Abdella ve Rayane Bounida da bulunuyor.