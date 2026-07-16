Ajax ve FC Twente, Avrupa ön eleme turlarındaki rakiplerini öğrenecek

Ajax ve FC Twente, Avrupa kupalarında karşılaşacakları rakiplerini öğrendi. Tukkers, Macar takımı Ferencváros ile karşılaşacak; Amsterdam ekibi ise Sırp takımı FK Vojvodina ile iki maçlık bir seriye çıkacak.

Daha önceden, Ferencváros ile Vojvodina arasında oynanacak Avrupa Ligi birinci ön eleme turundaki çift maçın galibinin, aynı turnuvanın ikinci ön eleme turunda Twente ile iki maçlık bir seriye çıkacağı biliniyordu.

Ayrıca, bu çift maçın kaybedeninin, Ajax’ın beklediği Konferans Ligi’nin ikinci ön eleme turuna düşeceği de belliydi. Vojvodina ile Ferencváros arasındaki ilk maç, Macar ekibin lehine sonuçlandı (1-2).

Bu nedenle Ferencváros, Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkmak için mutlak favori olarak görülüyordu ve bu favori rolünü haklı çıkardı. Ev sahibi takım, maçın erken dakikalarında Macar Vojvodina oyuncusu Kornél Szűcs’un gördüğü kırmızı karttan da yararlandı; Szűcs, en azından Ajax ile oynanacak bir maçta forma giyemeyecek gibi görünüyor.

On karşı on bir ve 2-1 geride olan Vojvodina, Budapeşte’deki Groupama Arena’da şansı olmayan bir maç oynadı; ilk yarı bitimine on dakika kala Lenny Joseph ve Kristoffer Zachariassen’in golleriyle skor 2-0 olmuştu.

İkinci yarıda eski Ajax oyuncusu Elton Acolatse (30) oyuna giren Ferencváros, ikinci yarıda bir gol daha attı. Zsombor Gruber, 71. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Twente, 23 Temmuz Perşembe günü evinde Ferencváros ile karşılaşacak ve bir hafta sonra Macaristan’da rövanş maçı oynayacak. Ajax ise 23 Temmuz’da Sırbistan’da bir deplasman maçıyla sezona başlayacak ve 30 Temmuz’da Johan Cruijff ArenA’da Vojvodina’yı ağırlayacak.