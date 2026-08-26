Ajax, Tsygankov ile anlaşmaya vardı: İşte hücum oyuncusu için ödenecek bonservis bedeli

Ajax, Viktor Tsygankov ile sözlü anlaşmaya vardı. De Telegraaf'ın çarşamba günü bildirdiğine göre, 28 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Amsterdam'da üç yıllık sözleşme imzalayacak.

Tsygankov'un Girona ile ilgili bazı işlemleri hâlâ tamamlaması gerekiyor. Şu anda hukukçular, menajeri ve iki kulüp, 2029 ortasına kadar sürecek sözleşmeyle ilgili evraklar üzerinde çalışıyor.

Ajax daha önce, teknik direktör Míchel ile birlikte çalışan kanat oyuncusunun transferi konusunda Girona ile ana hatlarda anlaşmaya varmıştı. İspanyol kulübü bu transfer için beş milyon euronun biraz altında bir bedel alacak ve transfer haklarının bir kısmını elinde tutacak.

Ukrayna basınından TaToTake, bu hafta 3 ila 3,5 milyon euro arasında bir rakamdan söz etti. Cadena SER ise Ajax'ın yeni transferi için bonservis bedelinin 4,5 milyon euro olduğunu öne sürdü.

TaToTake ayrıca, Tsygankov'un Ajax'a transferinde Dinamo Kiev için bir sonraki satıştan pay maddesini zorlamak istediğini de yazdı.

Bunun nedeni, Ukrayna kulübünün Girona'dan Ajax'a 3,5 milyon euroluk transferde bir sonraki satıştan pay alamayacak olması. Zira Girona ile Kiev arasındaki anlaşmada, sonraki satıştan pay maddesinin yalnızca beş milyon euro veya üzerindeki bir bedelde geçerli olacağı yer alıyordu.

Tsygankov, hücumda her iki kanatta da görev yapabiliyor. Bu hafta sonu Telstar karşısında forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz. Aksi takdirde asıl sınavını bir hafta sonra, birkaç yıl önce oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen PSV karşısında verecek.

Michel çarşamba günü düzenlenen basın buluşmasında, "Çok iyi bir oyuncu ve eşi benzeri görülmemiş bir çalışma ahlakına sahip. Takımımız için çok büyük bir kazanç olabilir. Sisteme kolayca uyum sağlar ve fırsatları iyi değerlendirir. Ayrıca çok derine koşu atan, güçlü bir oyuncu" dedi.