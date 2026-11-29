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Míchel Sanchez, NOS'a verdiği röportajda içini döktü. Ajax'ın teknik direktörü, geçmişte yaşadığı ve hâlâ yaşamakta olduğu ruhsal sorunları açık yüreklilikle anlattı.

Míchel, futbolculuk kariyerinde mütevazı bir oyuncuydu. Kariyerinin tamamını İspanya'da, ağırlıklı olarak Rayo Vallecano'da geçirdi. Bu kulüpte toplam 336 maça çıktı.

İspanya'daki diğer 56 maçını Real Murcia, Málaga ve Almería formalarıyla oynadı. Teknik direktör olarak da uzun yıllar İspanya'da çalıştı. Önce Rayo Vallecano'yu, ardından Huesca ve Girona'yı çalıştırdı.

"Kaygı sorunlarıyla çok mücadele ettim" diyen Míchel, ruhsal sorunlarını açık yüreklilikle anlattı. NOS'a konuşurken kendini son derece kırılgan bir şekilde ortaya koydu.

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"Depresyona dönüşmedi ama zor dönemler yaşadım. Önce futbolcuyken, beklentiler yüzünden. Beklentiler yüksekti. Ben sadece Madrid'in çok mütevazı bir mahallesi olan Vallecas'tan gelen bir çocuğum. O baskıyla pek iyi başa çıkamadım."

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"Futbolculuğumun ilk yıllarında, 17 yaşımdan 20 yaşıma kadar birçok sorun yaşadım" diye açıklıyor Míchel. "Bir kadın psikoloğum vardı, bana çok yardımcı oldu."

"Daha sonra teknik direktör olarak da aynı baskıyla pek iyi başa çıkamadım ve kaygı sorunlarıyla geçen çok zor bir dönem yaşadım. Ajax'la ilk görüşmemde de ellerim titriyordu."

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"Bu bir tabu ama olmamalı" diyen Míchel, bu konuda açık konuşmak istiyor. "Çok az insan bundan bahsetmeyi seviyor. Bir psikiyatristle sık sık konuşuyorum ve bundan utanmıyorum. Hepimizin zayıf yanları var."

Míchel artık Ajax'ın teknik direktörü olsa da Hollanda'da da her zaman kolay bir hayat sürmüyor. "Boş zamanlarıma anlam katmakta zorlanıyorum çünkü Amsterdam'da çok yalnızım. Bazen kafamı futboldan uzaklaştıramıyorum. O zaman futbol fazlasıyla bir tünele dönüşüyor. Bu doğru."