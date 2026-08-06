Ajax teknik direktörü Míchel Sánchez, çok pahalı Marcos Leonardo hakkında çok sert bir sonuca vardı

Marcos Leonardo, Ajax’a gelişinden bu yana şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Brezilyalı oyuncu, hem perşembe günü Konferans Ligi’nde Shelbourne FC’ye karşı hem de önceki turda FK Vojvodina karşısında gol önünde vasat bir görüntü çizdi. Üstelik teknik direktör Míchel Sánchez’in de doğruladığı üzere, basitçe söylemek gerekirse henüz hazır değil.

23 yaşındaki Leonardo, Al-Hilal’den Ajax’a yaklaşık 20 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ancak şimdiye kadar bulduğu fırsatları neredeyse her durumda kötü değerlendirdi. Bunun yanında fiziksel olarak da hazır değil. Analist Ronald de Boer da bunu daha önce fark etmişti ve oyuncunun kesinlikle üç kilo vermesi gerektiği görüşünde.

Ziggo Sport muhabiri Sam van Royen, Shelbourne karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından yaptığı röportajda Leonardo’nun “bitiricilikte biraz şanssız olduğunu ve yüzde yüz hazır görünmediğini” söyledi. Míchel ise dikkat çekici derecede dürüst bir şekilde, “Sana katılıyorum” dedi. “Onunla çalışmamız gerekiyor ve kondisyon seviyesini geliştirmeyi sürdürmeli.”

Buna rağmen Míchel, hafifletici nedenler de görüyor. “Bu normal, çünkü iki hafta önce geldi (üç hafta, ed.). Her üç günde bir maç yapıyoruz ve gelişebilmesi için yeterince antrenman yapamadı. Umarım gelecek hafta Leo farklı bir Leo olur.”

“Bize iyi bir performansla katkı sağlayabilecek, daha enerjik bir Leo ” diyen Míchel, böylece gelecek hafta İrlanda’daki Tolka Park’ta Leonardo’ya ilk 11’de yer vermeyi düşündüğünün sinyalini vermiş gibi görünüyor. Amsterdammers’ı daha sonra, olası play-off turunda FC Noah veya FC Sion (2-2) ile bir eşleşme bekliyor.

Míchel’in, Ajax’ın Eredivisie sezonunu PEC Zwolle karşısında açacağı pazar günü de Leonardo’ya güvenip güvenmeyeceği ise soru işareti. Kasper Dolberg bu sezon resmi maçlarda ilk 11’de başladı, ancak Danimarkalı forvetin yakında Johan Cruijff ArenA’daki ikinci dönemini sona erdirmesi bekleniyor.

Míchel, Zwolle deplasmanında tercihini Tolu Arokodare’den yana kullanabilir. Wolverhampton Wanderers’tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalı oyuncu, dikkat çekici şekilde perşembe günü Shelbourne karşısında süre almadı. Geçen hafta sonu FC Volendam ile oynanan hazırlık maçında ise uzun boylu forvet, Leonardo’nun aksine, gerçekten iyi bir izlenim bıraktı.