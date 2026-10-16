Ajax Teknik Direktörü Míchel Sanchez, perşembe akşamı Hajduk Split'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Jofre Torrents'in kötü bir maç çıkarmadığını söyledi.

Ajax, Split'te henüz ilk yarıda geriye düştü. Abdoulie Sanyang, 37. dakikada güzel bir atağın sonunda maçın ilk golünü attı.

İkinci yarıda Ajax oyuna daha iyi ortak oldu. Davy Klaassen, Thilo Kehrer'in ortasını güzel bir vuruşla gole çevirdi: 1-1.

Hırvatistan'da eşitlik uzun sürmedi. Torrents'in hatalı pasının ardından Hajduk Split, iki dakika sonra Marin Soticek'in golüyle yeniden öne geçti.

Maçın ardından Míchel, İspanyol oyuncunun kötü bir maç çıkarmadığını savundu. "O, Ajax'ın profesyonel bir futbolcusu. Ona güveniyoruz. Yediğimiz ikinci golde hata yaptı ama kötü oynamadı."

Torrents, geçen yaz FC Barcelona'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edildi. Barcelona ise belirli hedeflere ulaşılması hâlinde performans bonusları ve değişken ödemeler yoluyla yaklaşık 5,5 milyon avroya kadar gelir elde edebilir.

Ayrıca anlaşmaya göre Ajax'ın Torrents'i satması durumunda Barça, satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50'sini alma hakkına sahip.