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Ajax teknik direktörü Míchel Sanchez, pazar günü oynanacak De Klassieker'de deplasman taraftarlarına izin verilmemesinden hoşnut olmadığını Ajax-FC Thun maçının (4-0) ardından düzenlenen basın toplantısında söyledi.

Ajax, perşembe akşamı kendi sahası Johan Cruijff ArenA'da FC Thun karşısında hiç zorlanmadı. Rayane Bounida erken bir golle perdeyi açarken Ajax, Marcos Leonardo, bir kez daha Bounida ve Steven Berghuis'in golleriyle farkı artırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Míchel'e, De Klassieker'de deplasman taraftarlarının bulunmayacak olması soruldu.

2009'dan bu yana De Klassieker'de deplasman taraftarlarına izin verilmiyor. Dönemin Amsterdam Belediye Başkanı Job Cohen ile Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Amsterdam'da çatışma yaşanan De Klassieker'deki olayların ardından bu kararı almıştı.

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Míchel Sanchez perşembe akşamı, “Taraftarların deplasman tribününde bulunmasına izin verilmemesini sevmiyorum” dedi.

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“Herkesin maça gidebilmesini çok önemli buluyorum. Bu son derece üzücü ve beni şoke eden bir şey” diye devam etti.

İspanyol teknik adam bununla da yetinmedi: “Taraftarlarımızın son antrenmanda yanımızda olacağını biliyorum ama stadyumda olamayacak olmaları beni gerçekten üzüyor. Onların varlığından yararlanamayacak olmamız beni gerçekten şoke ediyor” diyerek tepkisini bir kez daha vurguladı.

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Ajax, pazar günü De Kuip'te ezeli rakibi Feyenoord ile karşılaşacak. Maç saat 14.30'da başlayacak.