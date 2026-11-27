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Ajax teknik direktörü Míchel Sanchez, Ajax'ın FC Thun'u 4-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, pazar günü oynanacak De Klassieker'de deplasman taraftarlarının tribünde yer alamayacak olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ajax, perşembe akşamı kendi sahası Johan Cruijff ArenA'da FC Thun karşısında zorlanmadı. Rayane Bounida erken bir golle perdeyi açtı. Ardından Marcos Leonardo, bir kez daha Bounida ve Steven Berghuis'in golleriyle fark açıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Míchel'e, De Klassieker'de deplasman taraftarlarının bulunmayacak olması soruldu.

2009'dan bu yana De Klassieker'e deplasman taraftarı alınmıyor. Amsterdam'ın o dönemki belediye başkanı Job Cohen ile Rotterdam'ın o dönemki belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, Amsterdam'da çatışma yaşanan De Klassieker'deki olayların ardından bu kararı almıştı.

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Míchel Sanchez perşembe akşamı, “Taraftarların deplasman tribününde bulunmasına izin verilmemesinden hoşlanmıyorum” dedi.

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“Herkesin maçta bulunabilmesini çok önemli görüyorum. Bu son derece üzücü ve beni şoke eden bir durum” diye devam etti.

Míchel bununla da yetinmedi. İspanyol teknik direktör, “Taraftarlarımızın son antrenmanda yanımızda olacağını biliyorum ama stadyumda bulunamayacak olmaları beni gerçekten üzüyor. Onların varlığından yararlanamayacak olmamız beni gerçekten şoke ediyor” diyerek tepkisini bir kez daha vurguladı.

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Ajax, pazar günü De Kuip'te ezeli rakibi Feyenoord ile karşılaşacak. Maç saat 14.30'da başlayacak.