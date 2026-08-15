Ajax taraftarları yeni transferden toplu halde şikâyet ediyor: "Tam bir şaka!"

Ahmetcan Kaplan'ın NEC'ye yaklaşan transferi, özellikle 2,5 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle Ajax taraftarları arasında büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Ajax Showtime'da taraftarlar, Amsterdamsıların savunmacının ayrılığına çok düşük bir bedelle izin verdiğini yazıyor. Özellikle de oyuncunun, daha önce Ajax'la yapılan görüşmelerde kendilerine göre çok daha sert bir tavır takınan bir Eredivisie kulübüne gitmesi tepki çekiyor.

“2,5 milyon resmen devede kulak. Zayıf iş, Jordi (Cruijff, ed.)” diye yazıyor bir taraftar. Bir başka taraftar bunu “çok kötü” olarak nitelendirirken, 2,5 milyon euronun “gülünç” olduğunu söylüyor. Bir başkası ise Ajax'ın en az bunun iki katını istemesi gerektiğini düşünüyor. “Bence bizde gerçekten iyi bir oyuncuydu. Elbette şu an önü çok açık değil ama Blind de en fazla bir ya da iki yıl daha oynar” görüşü de paylaşılıyor.

Başka bir taraftar grubunda ise asıl mesele Kaplan'ın NEC'ye gitmesi. “2,5 milyona onu yeterince başka kulübe satabilirdin. Sano'dan sonra bunu NEC'ye asla yakıştırmazdım. Ajax'tan en yüksek rakamları istiyorlar ama kendileri ucuza kapatmak istiyor” diye yazıyor bir taraftar. Bir başka taraftar da memnun değil: “Her şey iyi hoş da bu resmen kıyak geçmek. Tersi olsa böyle olmaz.”

Ayrıca bunun bir “dost fiyatı” olduğu ve anlaşmanın özellikle NEC ile Kaplan'ın lehine olduğu da dile getiriliyor. “Ajax için biraz daha az. Biz Nejasmic için gelsek, en az on milyon isterler” diye yazıyor biri. Bir başka yorum ise şöyle: “NEC her yerde ucuza kapatmaya çalışıyor ama kendi oyuncularının hepsi en yüksek bedelle satılmalı.” Bu yüzden birçok taraftar, Ajax'ın NEC ile gelecekte yapacağı görüşmelerde aynı iyi niyeti görebilmeyi umuyor.

Bununla birlikte, Kaplan'ın şimdi satılması kararına anlayış gösterenler de var. Bir taraftar, 2,5 milyon euronun istenen rakam olmadığını kabul ediyor ancak şartlara dikkat çekiyor. “Yine sakat, ciddi bir sakatlık geçmişi var ve sözleşmesinin bitmesine on ay kaldı. Daha fazlası çıkmazdı diye düşünüyorum. Ayrıca maaş bütçesinde de yer açıyorsun.” De Telegraaf'a göre Ajax, bu transfer sayesinde Kaplan'ın maaşından 1,3 milyon euro tasarruf ediyor.

Bu son argüman dikkat çekici biçimde sık tekrar ediliyor. “Hiç oynamıyor, hiçbir şey başarmadı, sakat, 1,3 milyon euro maaş alıyor ve sözleşmesinde sadece bir yıl kaldı. Bu harika bir anlaşma” diye yazıyor bir taraftar.

“Sorun daha çok, zamanında saçma bir fiyata alınmış ve inanılmaz bir maaş verilmiş olması. Doğrudan yolları ayırıp yer açmak lazım.” Diğer taraftarlar da Jordi Cruijff'un esas olarak maaş bütçesinde alan yaratmak istediğini düşünüyor.