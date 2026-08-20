Ajax taraftarları yalnızca tek bir sonuca varabilir: 'Resmen dev bir yanlış transfer'

Marcos Leonardo, perşembe akşamı daha ilk on dakika içinde Ajax taraftarının büyük bir bölümünü öfkelendirdi. Forvet, FC Sion karşısında Amsterdam ekibini öne geçirebileceği iki çok net fırsat yakaladı, ancak iki pozisyonda da topa iyi vuramadı.

İlk büyük fırsat henüz 6. dakikada geldi. FC Sion savunmasındaki karambolün ardından Julian Brandt, topu adeta Leonardo’ya altın tepside sundu, ancak hücum oyuncusu topun üzerinden tamamen ıskaladı ve böylece 0-1’lik üstünlük için çok önemli bir fırsatı harcadı.

Üç dakika sonra Leonardo için işler yine ters gitti. Ajax bir kez daha iyi bir atak geliştirdi, ancak forvet topa tam vuramadan ayağı kaydı ve bu yüzden ikinci denemesi de neredeyse hiç tehlike yaratmadı. Leonardo’nun başına daha önce Ajax formasıyla çıktığı maçlarda da aynı şey defalarca gelmişti.

Bu durum, örneğin Ajax Showtime’da anında eleştiri yağmurunu beraberinde getirdi. Bir taraftar, “Leonardo konusunda şimdiye kadar ‘ona zaman verin’ diyen taraftaydım ama her aksiyonla birlikte bunu savunmak zorlaşıyor” diye yazarken, bir başkası da “Dev bir fiyaskoya dönüşüyor” sonucuna vardı.

Diğer taraftarlar da Leonardo’nun kalitesi konusunda açıkça şüphe duymaya başladı. Alaycı bir yorumda, “Bence bize yanlış Leonardo gelmiş” denirken, başka bir kullanıcı, “Biz nasıl bir forvet aldık? Bu olamaz” tepkisini verdi. Bir başkası ise kısa kesti: “Leonardo resmen bir fiyasko.”

Eleştirilerin büyümesinde, Ajax’ın bu yaz Leonardo için ödediği yüksek bonservis bedeli de etkili oluyor. Amsterdam ekibi, 23 yaşındaki Brezilyalıyı temmuz ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den 20 milyon avronun biraz altında bir bonservis bedeliyle transfer etti ve kendisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir taraftar alaycı şekilde, “Leo’nun fişi duruyor mu?” derken, bir başkası da, “Ayakkabılarının altında gerçekten krampon var mı?” diye sordu.

Bazı taraftarlar artık Ajax’ın geçmişteki hayal kırıklığı yaratan transferleriyle kıyaslamalar yapıyor. Bir taraftar, “Leonardo bizim Iván Gabrich ’26’mız” diye yazarken, bir başkası hemen onay verdi: “Aklıma gelen tam olarak buydu: Gabrich.” 1996’da Amsterdam’a gelen ve ligde oynadığı on maçta gol atamayan Arjantinli eski forvet, Ajax kulüp tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olarak biliniyor.

Bir başka alaycı yorum da şöyle geldi: “Tamam, artık gerçekten Jordi’nin bu Leonardo’yu bir korfbol sahasından mı bulup getirdiğini düşünmeye başlıyorum.”