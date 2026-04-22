"Ajax'tan nefret ediyordum, ama aradıklarında o nefret bir anda yok oldu"

Jan Wouters, menajeri Rob Jansen ile yaptığı sohbette Ajax'a transferiyle ilgili ayrıntıları anlattı. FC Utrecht'te forma giyen defansif orta saha oyuncusu, Amsterdam kulübünden hiç hoşlanmazdı, ancak Johan Cruijff ilgi gösterdiğinde bu nefret bir anda yok oldu.

Wouters, FC Utrecht'in altyapısından yetişti ve 1986'da 26 yaşındayken Ajax tarafından transfer edildi. Amsterdam kulübü, onun hizmetleri için 300.000 euro ödedi.

“FC Utrecht’te oynarken Ajax’a karşı her zaman bir nefret vardı,” diye başlıyor 70 kez Hollanda milli forması giymiş olan oyuncu. “Sanırım bu daha çok bir Calimero duygusundan kaynaklanıyordu.”

"Tonny Slot Bruins evime gelip Johan Cruijff'in beni Ajax'ta görmek istediğini söylediğinde, kulübe duyduğum nefret bir anda yok oldu," diye devam ediyor.

Sonunda Wouters, Ajax formasıyla 194 maça çıktı. Bu maçlarda 26 gol attı ve 10 asist yaptı. 1990'da Ajax ile şampiyon oldu ve iki yıl sonra kulüp ile UEFA Kupası'nı kazandı.

Daha sonra Bayern Münih ile Almanya şampiyonu da oldu. 1988'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Hollanda milli takımının kadrosunda yer aldı.