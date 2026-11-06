Ajax, Menno Geelen'in 1 Nisan 2027'de görevinden ayrılacağını cuma günü duyurdu. Karar, Denetim Kurulu (RvC) ile yapılan görüşmelerin ardından alındı. 2010'dan bu yana Ajax'ta görev yapan genel müdür, daha önce ticari direktör olarak çalışmıştı.

Ajax Denetim Kurulu, Geelen'in yerine geçecek ismi bulmak için dışarıdan bir şirketle çalışacak. Yönetim, gelecek yıl 1 Nisan'dan önce Johan Cruyff Arena'da yeni bir genel müdürün göreve başlayacağına inanıyor.

Geelen, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Ajax için çalışmak her zaman bir onurdu. On altı yılı aşkın sürenin ardından benim için yeni bir adım atma zamanı geldi. Burada üstlenme fırsatı bulduğum değerli görevler için minnettarım. Denetim Kurulu ile süresi dolacak sözleşmem ve gelecek hakkında görüşmelere erkenden başladık. Bunlar iyi görüşmelerdi ve sonunda bu kararı aldık. Kararı şimdi açıklamamız, yerime geçecek birini bulmak için zaman sağlayacak" dedi.

Geelen sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada çok şey öğrendim ve Ajax'ta geçirdiğimiz bunca yıl boyunca birlikte çok şey başardık. Çok sayıda güzel anımız var; elbette daha az güzel olaylar da yaşandı. Ancak şu anda benim için en önemli şey, bu sezon sportif başarı elde edilmesi ve kulübün ilerlemeye devam edebilmesi. Önümüzdeki aylarda buna katkıda bulunmak için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim."

Denetim Kurulu adına konuşan başkan Lesley Bamberger ise "Menno kulüp için çok şey yaptı. Genel müdürlük görevini üstlenmesi istendiğinde kulübün zor dönemleri aşmasına yardımcı oldu. Bu süreçte Ajax'a her zaman sadık kaldı" ifadelerini kullandı.

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Bamberger, Ajax'ın internet sitesindeki açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Denetim Kurulu olarak görevimiz, kulübün gelişimine uygun, iyi bir halef bulmak. Menno ile dikkatli bir görev devri için birlikte çalışmak üzere anlaştık. Böylece yeni genel müdür, yönetimin diğer üyeleriyle birlikte kulübün sürdürülebilir ve başarılı geleceği için çalışmaya devam edebilecek."