Ajax’ın mevcut transfer döneminden şimdiden keyif alan çok sayıda Amsterdamlı olsa da, Jordi Cruijff henüz işini bitirmiş değil. De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde Mike Verweij’in iddiasına göre bu yaz beş oyuncu daha gelecek.

Verweij sözlerine, “Ajax şimdiden bir sürü yeni oyuncu aldı ama gerçekten beş oyuncu daha gelecek” diye başladı. Podcast stüdyosunda bu sözlere doğrudan büyük bir şaşkınlıkla tepki verildi. Verweij ise “Evet, beş oyuncu daha” diyerek bunu teyit etti.

Ajax muhabiri, “Maaş bütçesi hâlâ bir sorun olabilir, bu yüzden gerçekten oyuncu çıkışı da şart” diyerek bir not düştü. “Eindhoven ve Rotterdam’da, ‘Bu nasıl oluyor?’ diyorlar. Ama Steur, Akpom, Mannsverk ve Fitz-Jim’in satışıyla Ajax kasasına tam 39 milyon girdi.”

“Ve çeşitli bonservissiz oyuncular ile kiralık anlaşmalar sayesinde şu ana kadar ‘yalnızca’ 30,4 milyon harcadılar.” Ajax böylece Borussia Dortmund’dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde olan Julian Brandt transferiyle de ses getirmeyi başardı. 48 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, 2029 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Verweij, “Bonservisi elinde olan oyuncular genelde maaşla telafi edilmek ister” dedi. “Dolayısıyla Brandt da epey yüksek kazanacaktır. Ama çok yüksek maaş alan birçok oyuncu da ayrıldı. Jaros, Tomiyasu, Weghorst ve Henderson’ı düşünün.”

Verweij’e göre şu anda Ajax’a gelen birden fazla büyük isim nedeniyle kulüp maaş konusunda yeniden bir ‘risk’le karşı karşıya. Ancak Mika Godts’un Paris Saint-Germain’e gerçekleşmesi beklenen transferi bu noktada çözüm sağlayacak. “Bu iş gerçekten olacak. Godts kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı, dolayısıyla normal şartlarda bu iş tamam. Böylece bir anda yaklaşık 60 milyon daha gelecek.”

Verweij’e göre Ajax bu bütçeyle 5 oyuncu daha kadrosuna katabilir. Bunlardan ilki ise kuşkusuz Marc-André ter Stegen olacak. Verweij’e göre bu transfer önümüzdeki günlerde, hatta saatler içinde açıklanacak. Ayrıca yeni bir 6 numaraya ihtiyaç duyulduğu da sır değil: Edson Álvarez bu pozisyon için rüya aday.