"Ajax'ta çalışıyor olsaydım, ona kesinlikle bir şans verirdim"

Dick Lukkien, FC Groningen'da Dies Janse ile birlikte çalışıyor ve "Goedemorgen Eredivisie" programında Ajax'tan kiralanan savunma oyuncusu hakkında olumlu bir değerlendirmede bulunuyor. Groningen teknik direktörü, PSV'den kiralanan Tygo Land konusunda ise çok daha eleştirel.

ESPN'in sabah programında Lukkien'e, Janse ve Land'ın sırasıyla Ajax ve PSV için hazır olup olmadığı soruldu. FC Groningen'in teknik direktörü, "Hem evet hem hayır" şeklinde yanıt verdi. "Tygo harika bir oyuncu. Ancak benim görüşüme göre, PSV'de gerçekten rol alabilmesi için bir yıl daha zamana ihtiyacı var."

Ardından Janse, Groningen'daki teknik direktöründen büyük bir iltifat aldı. "O çok büyük adımlar atıyor, özellikle kış tatilinden sonra. Ajax'ta çalışsaydım, ona kesinlikle bir şans verirdim," diye Amsterdam'daki teknik kadroya mesaj gönderdi Lukkien.

Lukkien, Land'ın FC Groningen'de bir yıl daha kalması gerektiğini açıkça söylemeyi reddediyor. "O zaman teknik direktörümüzün (Mo Allach, ed.) koltuğuna oturmuş olurum. O da bu konuda kendi fikrini söyleyecek kadar yetkin. Ben oyuncuları desteklemek için teknik direktör oldum. Tygo'nun gerçekten hazır olduğunu düşünseydim, bunu açıkça söylerdim. Ancak bence bir yıl daha bol bol futbol oynaması gerekiyor ve PSV'de bu fırsat bizim takımda olduğundan daha az."

Hans Kraay junior, Janse'yi topla güçlü buluyor. "Ama topsuz da iyi," diye ekliyor Lukkien. "Bu çocuk genellikle arkasında 50 metre boşluk bırakarak oynuyor, ama başına pek bir şey gelmiyor."

FC Groningen'in teknik direktörü, Janse'nin bazen tembel davrandığını ve bu konuda çalışması gerektiğini de hemen belirtiyor. "Bunun doğru kelime olup bilemem, ama yeterince uyanık değil. Ancak genel olarak çok ileriyi düşünüyor ve bu sayede sorun yaşamıyor."

Sunucu Milan van Dongen, Janse'nin Ajax'ta Youri Baas ile iyi bir ikili oluşturabileceğini öne sürdüğünde Kraay hemen "hayır" diyor. Lukkien ise farklı bir görüşe sahip. "Zeki ve yetenekli oyuncular her zaman iyi bir uyum sergileyebilir. Ben bu ikiliyi de öyle görüyorum."