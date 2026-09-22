Brian Brobbey, Sunderland’da çok daha verimli oynamaya başladı. Manchester City’ye karşı hat-trick yapan golcüyle bir süredir yoğun şekilde çalışan performans koçu Patrick Woerst de bu sonuca varıyor.

Woerst, Brobbey ile her iki maçta bir görüntüleri detaylı şekilde değerlendiriyor. Premier League’deki fikstür nedeniyle bazen ayda dört kez temas kuruyorlar; hücum oyuncusu ise Hollanda’da olduğu dönemlerde bireysel antrenman için Rotterdam’a gidiyor.

Woerst, ESPN’e yaptığı açıklamada, "Brian illa ki daha fit ya da daha güçlü hale gelmedi" vurgusunu yaptı. "İnsanlar bunu ekstra kondisyon olarak görüyor; ya da onun daha güçlü veya daha olgun olduğunu düşünüyorlar. Ama o aynı zamanda çok daha verimli oynamaya başladı. Mesela artık çok daha az ikili mücadeleye giriyor."

Woerst, Brobbey’e Denzel Dumfries ve Ryan Gravenberch’te yaptığı gibi oyun görüşü üzerine çalıştırıyor. "Topu kontrol ettiğinde, Ajax döneminde bunu çok sık durağan halde yapıyordu. Sonra topu durduruyor ve rakibe yaslanıyordu. O zaman bir mücadeleye giriyorsun, çünkü o savunmacılar seni tutuyor, sen de yaslanıp boğuşuyorsun. Bu da her seferinde çok fazla güç harcatıyor."

Performans koçuna göre Brobbey artık çok daha fazla düşünüyor ve mümkün olduğunca ikili mücadelelerin dışında kalmaya çalışıyor. "Örneğin artık top kontrolünü hareket halindeyken yapıyor, bu sayede rakibinden uzaklaşıp boşa çıkıyor. Sonra topu çıkarıyor ve yeniden pozisyon alıyor. Ya da topu tekte bırakıp koşusuna devam ediyor. Bu sayede o yer mücadelelerine daha az giriyor ve dolayısıyla daha az enerji harcıyor. Bu yüzden sanki daha fitmiş gibi görünüyor. Elbette daha uzun süre dayanabiliyor: çünkü basitçe daha az enerji harcıyor."

Woerst, Premier League’deki yoğunluğun Hollanda’ya kıyasla katbekat fazla olduğunun farkında. "Hollanda liginden hangi yabancı lige gidersen git, yoğunluk daha yüksektir. Buna ayak uydurman gerekir."

Woerst’e göre Brobbey’nin gelişiminin daha iyi kondisyonla ya da daha fazla fiziksel güçle ilgisi olduğu doğru değil. "Ajax’ta ne kadar çok yer mücadelesine girdiğini anlatamam. Bu yüzden bir noktadan sonra daha bir saat dolmadan tükeniyordu. Şimdi ise böyle bir durum yok, çünkü daha az mücadeleye giriyor. En çok yaptığı şey daha akıllıca oynamaya başlamak oldu. Bunun da enerjisine etkisi var."