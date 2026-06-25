'Ajax sürpriz bir hamle yaparak Ter Stegen'i FC Barcelona'dan transfer etti'

Ajax, Marc-André ter Stegen’in transferine çok yaklaştı. İspanyol AS gazetesi Perşembe günü, teknik direktör Jordi Cruijff’in Alman kalecinin kiralanması konusunda FC Barcelona ile bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Voetbal International'a göre, çeşitli seçenekleri değerlendiren Ajax için kiralama anlaşması elde edilebilecek en iyi sonuç. Bu durumda Ter Stegen, Amsterdam'da geçireceği bir yılın ardından, sözleşmesinin 2028 ortasına kadar devam ettiği İspanya'ya geri dönecek.

Ter Stegen (34), yıllardır sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçen yıl sırt sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısının tamamını kaçırmıştı. Tecrübeli kaleci, Ocak ayında Girona’ya kiralanmayı tercih etmişti, ancak bu macera, hamstring sakatlığı nedeniyle sadece iki maça sınırlı kaldı.

Ter Stegen’in Ajax’ı tercih etmesinde Míchel’in varlığının belirleyici bir rol oynamış olma ihtimali yüksek. Kaleci, küme düşen Girona’da Ajax’ın yeni teknik direktörüyle birkaç ay boyunca birlikte çalışmıştı.

Cruijff, sakatlık eğilimine rağmen Ter Stegen’i Ajax için ideal birinci kaleci olarak görüyor. Teknik direktörün, Alman oyuncunun Barcelona’da aldığı yüksek maaş için bir çözüm bulması gerekiyor: söylentilere göre bu maaş yıllık on beş milyon avro.

Ter Stegen'in adı daha önce de Ajax ile anılmıştı; kulüp, Yann Sommer ile de bağlantılı gösterilmişti. İsviçreli kaleci, Inter'den bedelsiz olarak Club Brugge'ye transfer olacak gibi görünüyor.

Vitezslav Jaros, geçen sezon bir süre Ajax’ın ilk tercih edilen kalecisiydi. Sakatlandıktan sonra Maarten Paes’e şans verildi. Ancak şimdi Ter Stegen’in savunmayı yönetmesi planlanıyor.