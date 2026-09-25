Ajax, sportif açıdan hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesine rağmen 2025/2026 mali yılını 2,0 milyon avro net kârla kapattı. Amsterdam ekibinin cuma günü yayımladığı yıllık rakamlar bunu ortaya koyuyor. Bu, Ajax'ın bir yıl önce 37,3 milyon avro net zarar açıkladığı döneme kıyasla tam 39,3 milyon avroluk bir iyileşme anlamına geliyor.

Ajax'ın net geliri 10,2 milyon avro artarak 188,3 milyon avroya yükseldi; bu da yüzde altılık bir artışa işaret ediyor. Kulübe göre bu büyüme esas olarak, bir önceki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Ajax'ın bu kez Şampiyonlar Ligi'ne katılması sayesinde elde edilen daha yüksek Avrupa primlerinden kaynaklandı.

Aynı zamanda maliyetler de artmaya devam etti. Faaliyet giderleri, başta Şampiyonlar Ligi katılımı nedeniyle profesyonel futboldaki maaş maliyetlerindeki artış ve bazı tek seferlik finansal olumsuzluklar olmak üzere, 9 milyon avro yükselerek 206,5 milyon avroya çıktı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise genel direktör Menno Geelen'in kendi inisiyatifiyle prim almaktan vazgeçmesi oldu. Yıllık rapora göre denetim kurulu, kendisine mümkün olan azami 125.000 avroluk primin önemli bir bölümünü verdi, ancak Geelen bundan yararlanmama kararı aldı.

Geelen, "Kararlaştırılan kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşıldı" dedi. "Ancak geçen sezon için bunun, benim nihai sorumluluğum altında yaşanan son derece hayal kırıklığı yaratan sportif sonuçlar ve teknik direktör değişiklikleri karşısında ağır basmadığını düşündüm."

Ajax bu kapsamda, FC Groningen maçının tatil edilmesinin ardından taraftarlara yapılan tazminatı ve sezon içinde başantrenörün görevden alınmasını da örnek gösterdi. Bu nedenle operasyonel sonuç 18,2 milyon avro eksi olarak gerçekleşti; 2024/2025 mali yılında bu rakam 19,4 milyon avro eksi olmuştu.

Ajax'ın sonunda yeniden yıllık bazda kâra geçmesi, transfer piyasasındaki hamlelere dayanıyor. Jorrel Hato'nun Chelsea'ye, Brian Brobbey'nin Sunderland'e ve Kenneth Taylor'ın Lazio'ya satışları başta olmak üzere, oyuncu satışlarından toplam 65,5 milyon avroluk gelir elde edildi.

Bonservis bedelleri üzerindeki 38,8 milyon avroluk amortisman düşüldükten sonra geriye 26,7 milyon avroluk pozitif transfer dengesi kaldı. Bir yıl önce bu denge 31,0 milyon avro eksi düzeyindeydi; böylece Ajax bu kalemde 57,7 milyon avroluk bir iyileşme sağladı.

Sportif açıdan ise sezon çok daha az başarılı geçti. Ajax, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nı 32. sırada tamamladı, bu nedenle eleme aşamasına kalamadı ve Eredivisie'yi beşinci bitirdi. Ardından play-off'lar üzerinden Konferans Ligi ikinci eleme turu bileti alındı.

Ajax, 2026/2027 mali yılı için Şampiyonlar Ligi yerine Konferans Ligi'ne katılımın gelir üzerinde baskı yaratmasını bekliyor. Bu nedenle kulüp maliyet kontrolü ve finansal disipline odaklanmayı sürdürüyor.

1 Temmuz'dan sonra gerçekleşen, Sean Steur'un Newcastle United'a ve Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e transferleri başta olmak üzere üst düzey satışlar ise bir sonraki sonuca büyük bir ivme kazandıracak.