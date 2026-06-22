"Ajax, sol bek pozisyonu için FC Barcelona'da arayış içinde"

Mundo Deportivo’nun Pazartesi günü verdiği habere göre, Jofre Torrents Ajax’ın radarına girdi. FC Barcelona, henüz 19 yaşındaki sol bek oyuncusunu gelecek sezon için kiralamaya hazır; böylece genç yeteneğin deneyim kazanmasını sağlamak istiyor.

Torrents, geçen sezonun hazırlık döneminde teknik direktör Hansi Flick'in gözünde kendini kanıtlamıştı. Ajax'ın da adını geçirdiği bu kanat bekçisi, şu ana kadar dört maça yayılmış 110 dakika süreyle A takımda forma giydi. İnatçı bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünü kaçırmıştı.

Sol bek oyuncusu yeniden forma girdi ve Barcelona tarafından kiralık olarak kulüpten ayrılma fırsatı sunuldu. Ajax, ciddi ilgi gösteren kulüplerden biri ve önemli bir aday; özellikle de teknik direktör Jordi Cruijff’in sol bek pozisyonunu güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmiş olması nedeniyle.

Oleksandr Zinchenko, Ajax’a katıldıktan kısa bir süre sonra ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve bu nedenle, Takehiro Tomiyasu gibi, Amsterdam’dan ayrılmak üzere. Ayrıca Owen Wijndal’ın da bu yaz ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor.

Ajax, sol bek pozisyonu için Caio Henrique ile anlaşmaya neredeyse varmış durumda. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, AS Monaco'dan geliyor ve kulüp, bu kanat bekinin satışından dokuz milyon euro gelir elde edecek.

Yeni teknik direktör Míchel, gerekirse Lucas Rosa’yı da sol bek olarak kullanabilir. Brezilyalı savunma oyuncusu aslen sağ bek olmakla birlikte, geçen sezon Ajax savunmasının sol kanadında düzenli olarak forma giydi.