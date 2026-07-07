Ajax resmi bir teklif aldı ve Sean Steur’un ardından bir sonraki oyuncuyu satabilir

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan için Ajax’a resmi bir teklif sundu. Bu haberi transfer muhabiri Yağız Sabuncuoğlu verdi.

Kaplan'ın Amsterdam'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor; bu nedenle Jordi Cruijff, bu yaz defans oyuncusundan bir miktar kar elde etmek istiyorsa onu satmak zorunda kalacak. Trabzonspor'un tam olarak ne kadar teklif ettiği bilinmiyor.

Geçen sezon Kaplan, NEC'e kiralanmıştı ve NEC de bu defans oyuncusunun daha uzun süre kalmasından memnuniyet duyuyordu. Ajax'a kesin transfer için bir teklif sunuldu, ancak bu teklif istenen bedeli karşılamadı. Bunun üzerine NEC, görüşmelerden çekildi.

2022 yılında Kaplan’ı Ajax’a tam 9,5 milyon avroya satan Trabzonspor, bu transferi gerçekleştirmek niyetinde görünüyor. Henüz bir anlaşmaya varılmamış olsa da, şu anda 4 milyon avro civarında bir transfer ücreti bekleniyor. Daha önce Kaplan’ın maaşının bir sorun teşkil edebileceği bildirilmişti.

Ajax'ın transfer piyasasında aniden hareketlilik yaşandığı görülüyor; zira günün erken saatlerinde Sean Steur'un satışı da duyurulmuştu. Algemeen Dagblad gazetesi, Newcastle United'a 27 milyon avroluk bir transferin tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor.

Ajax’ın bu oyuncuların satışından elde edeceği gelir, Cruijff’in gelecek sezon kadrosuna yeniden yatırım yapmasını sağlayacak. Böylece Marc-André ter Stegen’in transferi tamamlanacak, Daley Blind’in transferi de aynı şekilde sonuçlandırılacak.

Ayrıca kulüp, Dani Ceballos’un transferi konusunda hâlâ küçük bir umut besliyor gibi görünüyor. Real Betis, bu orta saha oyuncusu için en güçlü aday konumunda; ancak oyuncu, anlaşmanın bir türlü sonuçlanmaması nedeniyle sabırsızlanmaya başladı.