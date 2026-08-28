Ajax’ın yeni transferi Viktor Tsygankov’un çalışma izni çıktı.De Telegraaf’a göre Amsterdam ekibi, Ukraynalı yeni transferi için gerekli evrakları “rekor sürede” tamamladı. Daha sonraki bir güncellemede kulüp muhabiri Mike Verweij, buna rağmen Tsygankov’un pazar günü Telstar’a karşı “muhtemelen” maç kadrosunda yer almayacağını bildirdi.

Tsygankov, Johan Cruijff ArenA’da ancak perşembe günü tanıtılmıştı; bu nedenle Girona’dan gelen sağ kanadın pazar günü Velsen-Zuid’daki BUKO Stadion’da yeteneklerini sergileyip sergileyemeyeceği büyük bir soru işaretiydi.

De Telegraaf, Ajax için bunu bir “şans” olarak nitelendiriyor; çünkü teknik direktör Míchel Sánchez, aslında Tsygankov’un en erken gelecek pazar hazır olacağını düşünüyordu. Ajax o gün sahasında son şampiyon PSV ile karşılaşacak.

Tsygankov, cuma günü Ajax’taki ilk antrenmanına çıktı. Sol ayağını kullanan oyuncunun pazar günü doğrudan maç kadrosunda olup olmayacağı fizik durumuna bağlı, ancak Verweij’e göre Míchel onu “muhtemelen” maç kadrosunun dışında bırakacak.

Bu durumda Tsygankov, PSV’ye karşı oynanacak dev maçta ilk kez forma giymek için sakin şekilde hazırlanabilecek. Hücum oyuncusu, Girona’dan 3,5 milyon euro karşılığında transfer edildi; burada daha önce Míchel ve Daley Blind ile birlikte çalışmıştı. Bonuslarla birlikte transfer bedeli 4,5 milyon euroya kadar çıkabilir.

Pazar günü Steven Berghuis’in Telstar karşısında maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Ajax’ın, Tsygankov transferi tamamlandığına göre iyi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli oyuncunun (34) ayrılığına izin vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ajax, transfer döneminin kalan bölümünde bir sol kanat, sağ stoper ve bir “6 numara” ile kadrosunu güçlendirmeyi umuyor. Hollanda’da transfer dönemi 2 Eylül’de saat 23.59’da kapanıyor.