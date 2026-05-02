Ajax - PSV maçının ardından dikkat çeken açıklama: "İnsanların düşündüğü kadar kötü değilim"

Anton Gaaei, Cumartesi günü Ajax formasıyla güzel bir gol attı; Ajax, PSV karşısında son anda bir puan aldı (2-2). Danimarkalı sağ bek, Amsterdam'daki bu önemli maçın ardından ESPN'den Hans Kraay Jr.'a son derece samimi ve dürüst bir röportaj verdi.

Golcü Gaaei, kendi ifadesiyle "oldukça iyi bir maç" oynadı. "Takıma yardımcı olmak her zaman güzel. Ama sonuçta daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir puan, hiç puan almamaktan iyidir."

Gol atan Ajax oyuncusu, savunma açısından zayıf olduğu yönünde sık sık eleştiriler alıyor, ancak kendisinde de kesinlikle iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu görüyor. "Elbette bazı yönlerden hala gelişmem gerekiyor. Ancak üç yıl önce Ajax'a geldiğim zamana bakarsanız, iyi bir gelişme kaydettim. Her hafta daha iyi olmak için çalıştığım küçük detaylar var."

Gaaei, özellikle Ajax'ın topu elinde olmadığı anlarda ilerleme kaydetmek istiyor. "Bunlar küçük taktiksel konular. Sonuçta savunma açısından kötü bir kanat bekçisi olduğumu düşünmüyorum. Elbette kendimi daha da geliştirebilirim. Ama bazılarının düşündüğü kadar kötü olduğumu sanmıyorum."

Kraay junior, Gaaei'nin özellikle üç stoper ve iki kanat bekinden oluşan bir sistemde verimli olduğunu öne sürüyor. "Belki bir gün," diyor sağ bek, muhabirin yorumuna gülerek. "Ama şu anda sadece Ajax'a odaklanıyorum ve umarım iki maç daha kazanırız."

Gaaei son olarak golüne değiniyor; on altı metrenin dışından sol köşeye attığı bir şut. "İlk köşe vuruşunda benim şut atmam için antrenman yapmıştık. Topu en iyi şekilde kontrol edemedim ama iyi bir şutum olduğunu biliyorum. Şansımı denedim ve neyse ki top ağlara gitti."