Ajax - PSV maçını izleyenler tamamen hemfikir: "Saha üzerindeki en iyi oyuncu!"

Johan Cruijff ArenA'da heyecan dolu bir ilk yarı sonunda Ajax ve PSV, 1-1'lik skorla devreye girdi. Amsterdam ekibi, maçın henüz ilk dakikasında Ricardo Pepi'nin golüyle geriye düştü, ancak Anton Gaaei'nin güzel golüyle çabucak toparlandı. Özellikle Kasper Dolberg etkileyici bir performans sergiliyor ve birçok taraftarın görüşüne göre şu ana kadar maçın en parlayan ismi.

Maç, Ajax için dramatik başladı; takım, daha ilk dakikada uzak bir taç atışından gol yedi. Ardından, teknik direktör Óscar García'nın takımı toparlandı ve Gaaei'nin muhteşem vuruşuyla skoru eşitledi. Devamında Ajax, Dolberg'i pas noktası ve forvetteki en önemli tehdit olarak kullanarak oyuna daha fazla hakim oldu.

İlk yarı bitmeden önce Danimarkalı forvet, güçlü performansını taçlandırmaya çok yaklaştı, ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş engellendi. Yine de Dolberg'in Amsterdam'da mutlak yıldız olduğu hissi hakim. Ajax Showtime'da yorumlar dikkat çekici bir şekilde hemfikir ve övgü dolu.

"Dolberg bu akşam iyi iş çıkarıyor," deniyor anlamlı bir şekilde, bir başkası ise şöyle yazıyor: "Şu Dolberg. Gerçek bir Ajax forveti!" Çabası da dikkat çekiyor: "Dolberg iyi oynuyor, çalışıyor da... baskı yapıyor." Taraftarlar ayrıca uzun süredir özledikleri nitelikleri görüyor: "Bu bizim forvetimiz değil mi?"

Wout Weghorst ile karşılaştırmalar sıkça yapılıyor ve neredeyse her zaman Dolberg'in lehine sonuçlanıyor. “Dolberg ile Weghorst arasındaki fark, gerçekten de Güzel ve Çirkin gibi,” diye sert bir sonuç çıkıyor. Başka bir taraftar ise şöyle diyor: “Woutje'nin bu sabah kendini iyi hissetmemesine ne kadar da sevindim, futbol açısından ne büyük bir rahatlama.”

Coşku sadece bu maçla sınırlı kalmıyor. “Dolberg ASLA YEDEK KALMASIN” diye kesin bir şekilde söylenirken, bir başkası şöyle diyor: “Doğru kullanıldığında bu Ajax için harika bir forvet.” Birisi de şöyle diyor: “Weghorst’u Dolberg’e nasıl tercih edersin ki?”

Daha eleştirel sesler de duyuluyor: “Herkes Dolberg’in daha iyi bir oyuncu olduğunu biliyor, ama bunu sezon başına sadece beş maçta gösteriyor.” Bir başkası da ekliyor: “Keşke Dolberg bunu her hafta yapsa.”