"Ajax, Portekizli üst düzey yeteneğin transferi için yoğun bir şekilde çalışıyor"

Ajax Showtime'ın haberine göre, Ajax kadrosunu genç yeteneklerle yeniden güçlendirmek istiyor ve gözünü Martim Ribeiro'ya dikti. Sporting Portugal'ın 15 yaşındaki forveti, kendi yaş grubunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Amsterdam'daki kulübün listesinde üst sıralarda yer alıyor. Kulüp şu anda, Ribeiro 16 yaşına girer girmez onu Hollanda'ya getirmek için olasılıkları araştırıyor.

2010 doğumlu Ribeiro, resmi olarak U16 takımında oynuyor, ancak hem Sporting hem de Portekiz milli takımında U17 takımlarında forma giyiyor. Bu sayede yaşıtlarından bir adım önde ve büyük bir yetenek olduğunu kanıtlıyor.

Ajax Showtime'a göre, bu santrfor, hareketli ve teknik becerileri yüksek, sağ ayağı güçlü bir forvet olarak biliniyor.

Amsterdam ekibi, uzun süredir uluslararası gençlik piyasasında oldukça aktif ve özellikle Belçika, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz kış, Samory Koné Anderlecht'ten transfer edildi. Ancak idari sorunlar ve bir sakatlık nedeniyle, kulüpte ilk dakikasını oynamak için hâlâ bekliyor.

Koné ilk etapta Ajax U16 takımına katılacak, ancak kısa sürede bir üst kademeye geçmesi bekleniyor. Zaten Anderlecht'te U18 takımında oynamıştı. Ajax, gelişmiş genç yeteneklerde sıklıkla bu yaklaşımı benimsiyor.

Geçtiğimiz yaz da Ajax, uluslararası transfer piyasasında varlığını hissettirdi. Eloi Gómez Saus, Roméo Garnier ve Marvyn Muzungu, sırasıyla FC Barcelona, Paris Saint-Germain ve AJ Auxerre'den transfer edildi. Kulüp, bu şekilde geniş ve yetenekli bir altyapıya yatırım yapmaya devam ediyor.

Ribeiro'nun yanı sıra Amsterdam'da Adam Ayari'nin adı da geçiyor. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki Fransız oyuncu da kulübün radarında. Ajax, bu hamleyle gelecek için yine birden fazla seçeneği açık tutuyor gibi görünüyor.

Ajax, Sparta Rotterdam'dan Quincy Nelisse'nin transferiyle gelecek sezon için ilk takviyesini şimdiden yaptı. 14 yaşındaki forvet, Ajax U16 takımına katılacak ve Feyenoord ile PSV'yi geride bırakarak bu kulübü tercih etti. Ajax, önümüzdeki aylarda daha fazla genç yeteneği kadrosuna katmayı planlıyor.