Ajax oyuncusu kulüp yönetimine sert çıktı ve hemen ayrılacağını açıkladı: "Evet, bu sonuncusuydu"

Wout Weghorst, Ajax’ın sezonuna karışık duygularla bakıyor. Sonuçta Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıldı, ancak genel olarak huzursuzluk ve hayal kırıklığı hakimdi. Bu nedenle Amsterdam’da izlenen politikaya eleştirel bir bakış açısına sahip olduğunu ESPN kamerasına açıkladı.

Weghorst, Ajax'taki son dönemi "çok karışık duygularla" değerlendiriyor. "Sonunda Ajax'ı Avrupa kupalarına taşıyarak hedefe ulaştık. Ancak sezonun olması gerektiği gibi geçmediği de açık."

Ardından Weghorst, Amsterdam kulübünün yönetimine sert çıkıyor. “Umarım bu, kulüp içindeki herkes için bir ders olur; bu şekilde başarıya ulaşılamayacağı.” Forvet, bu sözleriyle özellikle çok sayıda teknik direktör değişikliğine işaret ediyor.

“Kulübe, uzun vadeye, yapıya ve sükunete odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum… Bazen kısa vadeli hareket etmek ve kısa vadeli hedefler belirlemek, kulübün devamlılığını sağlamak açısından tehlikeli olabilir.”

“Geçen sezon bu kadar iyi geçtikten sonra, bunun üzerine devam edebilmeyi umarsınız, ama çok geçmeden durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Normlar, değerler, standartlar çok çabuk bulanıklaştı. Bu, bir tür kargaşadan da kaynaklanıyordu, çünkü çok çabuk müdahale edildi.”

Ardından Weghorst, Ajax'taki iki “güzel yılına” geri dönüyor. ESPN muhabiri Vincent Schildkamp ona Ajax için son maçı olup olmadığını sorduğunda, Weghorst'un yüzünde bir gülümseme beliriyor. “Evet, sanırım öyle.”

“Kulüp yönetimi bu konuyu oldukça açık bıraktı. Şu anda pek çok pozisyon konusunda ortalık oldukça karışık, bu yüzden insan kendi geleceğini de düşünmeye başlıyor. Göreceğiz, öncelikle odak noktamız Dünya Kupası. Ajax'taki kariyerimin sonu mu bu? Şu anda Amsterdam'a dönmemi gerektirecek somut bir durum yok. Durum değişebilir, ama içimden bir ses bunun son kez olduğunu söylüyor, evet,” diye bitiriyor Weghorst.