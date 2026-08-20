Ajax, Noa Lang yarışından çekildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Amsterdam ekibi transferden kesin olarak vazgeçti.

Lang'ın bu yaz Napoli'den ayrılması bekleniyor. Hollandalı hücum oyuncusu son altı ayda Galatasaray'a kiralanmıştı ve sarı-kırmızılı ekip yeniden ilgisini göstermişti.

Ancak Türk kulübü şu anda önce diğer seçeneklere yönelmiş durumda. Bu nedenle Lang'ın, kendisiyle ilgilenen Atalanta'ya gitmesi bekleniyor.

Di Marzio'ya göre Bergamo temsilcisi, Hollanda Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katma konusunda en avantajlı taraf. Daha önce de Atalanta'nın, Napoli'den kiralamak için oyuncu hakkında bilgi aldığı yazılmıştı.

Lang, Ajax'ta Mika Godts'un olası halefi olarak gösteriliyordu. Belçikalı oyuncu geçen hafta 50 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Bu nedenle Ajax'ın kadrosunda gerçek bir sol kanat oyuncusu bulunmuyor. Teknik direktör Míchel Sanchez, son maçlarda bu bölgede her seferinde orta saha oyuncuları Abdellah Ouazane ve Oscar Gloukh'u kullandı.