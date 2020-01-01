Ajax

Ajax, Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini uzattı

AA
Son güncelleme
Yorum()
Tagliafico Ajax
Getty Images
Arjantinli milli futbolcu, 2023'e kadar Ajax forması giymeye devam edecek.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini yeniledi.

Ajax Kulübü, 28 yaşındaki Tagliafico'nun 2022'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkesinin Independiente takımından 2018'de Ajax'a transfer olan Tagliafico'nun ismi, son zamanlarda sergilediği başarılı performansın ardından transfer söylentilerine karışmıştı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Arjantinli milli futbolcu Tagliafico, şu ana kadar Ajax'ta 111 resmi maça çıktı ve 12 gol kaydetti.

    Kapat