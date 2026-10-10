Ajax - NEC maçının ardından duygusal Dusan Tadic sert çıktı: “Bu çok üzücü”

Dusan Tadic, Ajax - NEC (1-1) maçının ardından ESPN kameralarına, daha önce NU.nl'ye verdiği röportaj hakkında konuştu. Tadic, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak medyaya sert çıktı.

“Evet, çok garip bir gündü. Garip bir maçtı. Çok duygusaldı” diye söze başladı Tadic. “Ajax benim aşkım ve her zaman kalbimde olacak. Ama diğer taraftan ben artık NEC'de oynuyorum ve bir profesyonel olarak kulüp için her şeyimi vermem gerekiyor. Bu biraz duygusal bir mücadeleydi.”

Maç öncesinde Ajax taraftarları Tadic için büyük bir pankart açtı ve bu onu duygulandırdı. “Burada, bu statta çok fazla anım var, o zaman birçok duygu açığa çıkıyor. Evet, bu güzel ama aynı zamanda duygusal da. O kadar çok tanıdık yüz, taraftar görüyorsun ki... Bu her zaman aklında oluyor” dedi, gözleri dolu dolu.

Ardından Milan van Dongen, Tadic'i daha önce NU.nl'ye yaptığı açıklamalarla yüzleştirdi. “Sık sık hazırlayıcı aksiyonlar yapıyorum ama topu alamıyorum. Ya da birkaç top temasından sonra bana geri verilmiyor. Demek ki beynim fazla hızlı çalışıyor. Bu bana ağır geliyor, sık sık kendi kendimle mücadele ediyorum ve kafamın içinde fırtınalar kopuyor” demişti tecrübeli oyuncu.

Tadic şimdi ESPN'e yaptığı açıklamada, “Dürüst olmak gerekirse bu üzücü” dedi. “Çok fazla tecrübem var ve medyanın her zaman bir şey aradığını biliyorum. Kelimeleri çarpıtabilirsiniz, bağlamı da... NEC'deki insanlara asla saygısızlık etmem. Asla. Hayatım boyunca bunu hiç yapmadım. Ama NEC ile Ajax'ı karşılaştıramazsınız ve bunu kötü anlamda söylemiyorum.”

“Tek bir kelimeyle bile NEC hakkında kötü konuşmuyorum, ne söylediğimi biliyorum. Ama bunu medyada böyle görmek çok üzücü. Bu çok sık oluyor. Nedenini bilmiyorum. Çünkü bu şekilde oyuncuların artık röportaj vermek istememesine yol açıyorsunuz. Ama ben öyle biri değilim.”

Tadic ardından önceki sözlerine daha fazla açıklık getirdi. “Ajax, tarihi, burada oynamış oyuncular ve her yönüyle Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden biri. NEC harika bir kulüp, üst sıra takımlarından biri. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdiler, şimdi Avrupa'ya gidiyoruz, büyüyoruz. Harika bir teknik direktör, iyi bir yapı var. Kulüp büyüyor.”

“Ama bana Ajax mı NEC mi daha iyi oyunculara sahip diye sorarsanız? İyi oyuncularla oynamak, daha az iyi oyuncularla oynamaktan daha kolaydır. Ama o zaman ne demek istediğimin duyulması için sadece kamera karşısında mı röportaj vermeliyim? Bu üzücü. Bu iyi hissettirmiyor” diyerek sözlerini noktaladı.