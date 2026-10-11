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imago-sport-1084348320.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Çeviri:

Ajax - NEC maçında Schuurs'tan bir oyuncuya övgü dolu sözler

Ajax
Арокодаре

Perr Schuurs, Tolu Arokodare'den çok etkilendi. NEC'li savunmacı, Ajax'ın golcüsünün fileleri havalandırmasına engel olamadı ancak buna rağmen Johan Cruijff ArenA'dan bir puanla ayrıldı.

Schuurs, maçın ardından Amsterdam'da De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, "Zaten çok şey bekliyordum. Ama maç başladığında, açıkçası bu maç öncesinde düşündüğümden de fazlaydı" dedi. 

Tolu, markajındaki oyuncudan yalnızca gücüyle değil, zekâsıyla da övgü aldı. Schuurs, "Sadece güç açısından değil, zekâ açısından da öyle. Büyük ve güçlü olduğunu biliyordum ama bir yandan da inanılmaz yükseğe sıçrayabiliyor. Boy, zamanlama ve gücün bu kombinasyonunu sık görmezsiniz. Bence gerçekten Eredivisie için büyük bir kazanç" ifadelerini kullandı.

Schuurs, bir dönem Serie A'da Torino forması giydi. Savunmacı, İtalya'daki döneminde düzenli olarak üst düzey santrforlarla karşı karşıya geldi ancak Limburg doğumlu oyuncu, Tolu gibi bir forvetle daha önce hiç karşılaşmadı.

Schuurs, "Dürüst olmak gerekirse hayır. Dört yıl Eredivisie'de oynadım ve böyle bir santrforla daha önce karşılaşmadım. İtalya'da da bu tipe sık rastlamazsınız. İnsanlar o zaman Lukaku'yu söylüyor ama o yine de farklı bir oyuncu tipi. Tolu, topu daha sık göğsünde ya da havada almak istiyor" derken Nijeryalı santrfor karşısında zor bir akşam yaşadı.

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Schuurs, ArenA'ya dönüşünün tadını çıkardı. Oyundan alınırken tribünlerden alkış da yükseldi. "Dürüst olmak gerekirse bunun benim için olduğunu fark etmedim. Yoksa ben de seyirciye kısa bir şekilde karşılık verirdim."

Schuurs, "Alkışın Tolu için olduğunu düşündüm çünkü o da oyundan alındı. Ama eğer benim içindiyse, bunun için elbette çok minnettarım" dedi. "Burada güzel yıllarım geçti. Taraftar derneğinden de güzel bir hediye aldım. İçinde burada geçirdiğim zamandan türlü fotoğraflar ve anıların yer aldığı bir fotoğraf çerçevesi. Bu çok özel."

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