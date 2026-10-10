Ajax, cumartesi akşamı NEC’yi yenmeyi başaramadı. Johan Cruijff ArenA’da Tolu Arokodare skoru etkileyici bir şekilde açtı, ancak Tjaronn Chery’nin gole çevirdiği penaltı sonrası maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Ajax’ın lider Feyenoord’un gerisindeki farkı beş puana çıktı.

Ajax öne geçmekte hiç gecikmedi. Jorthy Mokio’nun ortası Tolu’nun üzerinden gidecek gibi görünüyordu, ancak uzun boylu santrfor topa kafayı vurabilmek için son bir hamle yaptı. Onun güçlü kafa vuruşu Gonzalo Crettaz için fazla sertti: 1-0. Tolu, golünün ardından bu sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyemeyecek olan Kasper Dolberg’in formasını havaya kaldırarak sevinç yaşadı.

Ajax, üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı. Mokio kendi ceza sahasında Noë Lebreton’a faul yaptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Chery penaltıyı kusursuz bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde Ajax birkaç kez daha tehlikeli oldu. Oscar Gloukh, Julian Brandt tarafından harika bir şekilde boş alanda topla buluşturuldu, ancak vuruşunda yeterli etki yoktu. Aynı şey ceza sahası çizgisi üzerinden deneyen Mokio için geçerli değildi, fakat onun şutu direkten döndü.

Devre arasının ardından Míchel’in takımı, soyunma odasından çok kötü dönmesinin ardından birkaç kez zor anlar yaşadı. Chery bir kez daha fileleri havalandırdı, ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Míchel daha sonra oyuna müdahale etti ve diğerlerinin yanı sıra ilk maçına çıkan Simon Adingra’yı sahaya sürdü.

Ancak Ajax maç üzerinde kontrol kuramadı. Fazla ciddi atak olmadan, daha çok mücadele ön plana çıktı. Abdellah Ouazane, Bryan Linssen’e yaptığı sert müdahaleyle neredeyse bu mücadelenin dozunu kaçırıyordu, ancak sarı kartla kurtuldu.

Ajax adına maçı kendi lehine çevirebilecek fırsatlar yine de geldi. Oyuna sonradan giren Marcos Leonardo dışarı vurdu, Brandt’ın şutu az farkla üstten auta gitti ve Ouazane’ın vuruşunda Crettaz gole izin vermedi. Uzatmaların son anlarında Ouazane, şık bir solo sonrasında galibiyet golüne çok yaklaştı ve Adingra da önemli bir fırsat yakaladı, ancak başka gol çıkmadı.