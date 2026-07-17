Marcos Leonardo, resmen Ajax’ın oyuncusu oldu. Amsterdam ekibi bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Johan Cruijff ArenA’da 2031 yılının ortasına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.

Leonardo, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımından transfer oldu. Ajax, transfer ücretinin “20 milyon avronun biraz altında” olduğunu açıkladı. De Telegraaf gazetesine göre, söz konusu tutar en fazla 19,7 milyon avro.

Leonardo, yeni kulübünün internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan çok mutluyum” dedi. “Bu, eve dönmek gibi bir his. Bu, iddialı bir proje ve Ajax’ta oynamak için teklif ve fırsat aldığımda çok sevindim. Bu bana büyük bir mutluluk verdi.”

“Burada daha önce birçok Brezilyalı oyuncu forma giydi ve hepsi de Ajax’ta kendilerini mutlu hissettiler, tıpkı burada başarıya ulaşan diğer üst düzey oyuncular gibi. Bu yüzden bu projeye inanıyorum ve Ajax formasıyla çok mutlu olacağıma eminim.”

“Taraftarlara büyük sevinç yaşatacağız ve umarım şampiyon olacağız. Tanrı izin verirse, güzel şeyler olacak. Burada olmaktan çok mutluyum ve taraftarlara büyük sevinç yaşatmayı umuyorum.”

Jordi Cruijff de Leonardo’nun gelişinden memnun. “Uzun süredir Marcos’tan etkileniyorduk ve şimdi buraya imza attığı için çok mutluyuz. Henüz genç olmasına rağmen çok fazla deneyime sahip; profesyonel olarak 250’den fazla resmi maça çıktı ve bu maçlarda 100’den fazla gol attı. Buradaki görevi öncelikle gol atmak ve bu konuda ona tam güvenimiz var,” dedi teknik direktör.

Ajax, daha önce Al-Hilal ve Leonardo ile transfer konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Brezilyalı oyuncunun oturma izni başvurusu için bir damgaya ihtiyacı olması nedeniyle tanıtım biraz gecikti. Bu işlem artık tamamlandı.

Leonardo, 2024 yılının başında Santos’tan Benfica’ya transfer olmuş, ardından birkaç ay sonra Al-Hilal tarafından yaklaşık kırk milyon avroya transfer edilmişti.

Forvet, etkileyici istatistiklere sahip. Al-Hilal’a transfer olduğundan bu yana 82 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 48 gol attı. Böylece Suudi Arabistan’ın önde gelen kulübünün en verimli forvetlerinden biri haline geldi.