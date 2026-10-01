Ajax, gelecek ay Konferans Ligi'nde FC Midtjylland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, bu sezon itibarıyla Danimarka'nın üst düzey kulübü için kaleyi koruyan ve Amsterdammers'a karşı da büyük olasılıkla oynayacak olan Kuzey Hollandalı kaleci Nordin Bakker için özel bir anlam taşıyacak.

Midtjylland, Jonas Lössl'ün kariyerini noktalama kararı almasının ardından bu yaz yeni bir ikinci kaleci arayışına girmişti. Herning ekibi sonunda, sc Heerenveen'den gelen ve MCH Arena'da üç yıllık sözleşmeye imza atan Bakker'da karar kıldı.

Bakker, beklendiği gibi Danimarka Süper Ligi'nde henüz forma giymedi, ancak Sundby BK'ya karşı 0-7 kazanılan kupa maçında ilk kez sahaya çıktı. Şimdi Bakker'in ligdeki ilk maçının da çok kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Birinci kaleci Elías Ólafsson, Odense BK'ya karşı oynanan ve milli ara öncesindeki son maçın son bölümünde böbrek sakatlığı yaşadı. İzlandalı kaleci maçı tamamladı, ancak daha sonra ameliyatın gerekli olduğu ortaya çıktı. Beklentilere göre aylarca sahalardan uzak kalacak.

"Maçtan sonra Elias ile konuştum ve bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalacağını beklemiyordum" diyen 28 yaşındaki Bakker,Danimarka'dan Bold'a konuştu. "Maçtan üç gün sonra Hollanda'da tatildeydim ve orada onunla konuştum. O zaman bana sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu anlattı."

"Bu bizim için zor. O aynı zamanda benim arkadaşım, ama ikinci kaleci olarak şimdi benim görevim onun yerini mümkün olan en iyi şekilde doldurmak" diyen Bakker, kendisini Ólafsson'a benzetiyor. "İkimiz de duran toplarda hava toplarında çok güçlüyüz ve bence ikimiz de çizgi üzerinde iyiyiz."

Midtjylland, 5 Kasım'da sahasında Ajax ile karşılaşacak ve Bakker büyük olasılıkla ilk 11'de başlayacak. "Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Geçen hafta yeniden Hollanda'daydım ve ailemle arkadaşlarım sadece o maçtan söz ediyor."

"O zamana kadar daha birçok ilgi çekici maç olduğunu biliyorum, bu yüzden önce onlara odaklanmam gerekiyor" diyen Bakker'e, buna rağmen yine Ajax soruldu. "Maçı izlemeye çok sayıda aile üyem gelecek. Ama onlara sabırlı olmaları gerektiğini söyledim."

"Öncelikli odağım ilk sırada bir sonraki maç, FC Kopenhag karşılaşması. Sonrasına daha sonra bakarız" diyerek sözlerini tamamlayan Oostknollendamlı kaleci, Heerenveen'in yanı sıra Almere City, FC Volendam ve Bulgaristan'dan Beroe Stara Zagora formaları da giydi.