Don-Angelo Konadu, cuma akşamı Lommel SK'de başrolü üstlendi. Ajax'ın Belçika kulübüne kiraladığı 20 yaşındaki forvet, SK Beveren deplasmanında 3-1 kazanılan maçta iki gol attı. Böylece Beveren'in kendi sahasındaki etkileyici serisi sona erdi; ekip, tam 530 gündür evinde yenilmemişti.

Konadu, 24. dakikada ilk kez sahneye çıktı. Forvet, bir kornerde Moïse Kaboré ile girdiği hava topu mücadelesini kazandı ve topu kaleci Nacho Schenk'in uzanamayacağı şekilde kafayla ağlara gönderdi.

Ancak Beveren, devre bitmeden hemen önce eşitliği sağladı. Eski RKC Waalwijk forveti Chris Lokesa, 41. dakikada atağı bizzat başlattı, ardından Christian Brüls'ün şık topuk pasıyla buluşarak beraberlik golünü ağlara yolladı.

Konadu, ikinci yarının başlamasından üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Juho Talvitie sağ kanattan ceza sahasına sarktı, birden fazla rakibini geçti ve topu Ajax'tan kiralanan oyuncuya çıkardı. Soğukkanlılığını koruyan forvet, gecedeki ikinci golünü kaydetti.

Lommel, 56. dakikada Lucas Schoofs ile farkı açtı. Orta saha oyuncusu, Olivier Rommens'in kullandığı korneri güçlü bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi. Kısa süre sonra Schoofs bir de direğe takılırken, Beveren ise artık neredeyse hiç tehlike yaratamadı.

Konadu için bu duble, moral veren bir gelişme oldu. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Westerlo karşısındaki ilk maçında gol atmış, ancak sonrasında üst üste dört maçta suskun kalmıştı. Beveren karşısında ise bu golsüz seriye ikna edici şekilde son verdi.

Ajax, Konadu'nun Belçika'daki performansını ilgiyle takip edecektir. Amsterdam ekibi, forveti geçen yaz daha fazla üst düzey tecrübe kazanması için Lommel'e kiralamıştı. Konadu, Jupiler Pro League'deki bu dublesiyle altı maçta üç gole ulaşmış oldu.