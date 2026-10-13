Ajax için bu sezon Şampiyonlar Ligi, hatta Avrupa Ligi bile yok; sırada Konferans Ligi'nin lig aşaması var. İlk durak Hırvatistan. Ajax, perşembe günü teknik direktör Míchel'in takımının rakibi olacak Hajduk Split'le karşılaşacak. Ajax, 1995'teki unutulmaz Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolda Hırvat kulübünü çeyrek finalde elemişti. Peki 30 yılı aşkın bir süre sonra Hajduk Split ne durumda? Voetbalzone, kulübü Jutarnji için yakından takip eden gazeteci Frane Marsic'e sordu.

Rian Rosendaal

Marsic, Ajax'ın perşembe günü Hırvatistan'da hangi oyunculara özellikle dikkat etmesi gerektiği sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Marin Soticek, Michele Sego ve Abdoulie Sanyang şu anda çok formda. Bir de elbette son yıllarda şehrin ve Hajduk'un tutkulu taraftarlarının gözünde bir simgeye dönüşen Marko Livaja var." Asıl mevkisi santrfor olan 33 yaşındaki Livaja, eylül ayı sonunda yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle Konferans Ligi'ndeki karşılaşmayı kaçırmak zorunda.

Hollanda'da tanıdık bir isim

Hajduk'un teknik direktörü Hollanda'da yabancı bir isim değil. Gonzalo Manuel García García (43), 2025'ten bu yana Ajax'ın rakibi olan ve şu anda Hırvatistan 1. HNL'de liderlik koltuğunda oturan takımın başında. Uruguaylı eski orta saha ve hücum oyuncusu, AGOVV Apeldoorn, sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Groningen ve VVV-Venlo formaları giymişti. Daha sonra FC Twente'de yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptığı kısa bir dönem geçirdi. Marsic, García'nın oyun anlayışını şöyle anlatıyor: "Yüksek çalışma disiplini, agresiflik ve tempoya dayalı modern bir oyun tarzını tercih ediyor. Buna hücum etme isteği ve rakipten daha fazla gol atmaya odaklanma da eşlik ediyor."

Gelecek maçlar HAS Konferans Ligi 12:45 AJX

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García'nın görevi, Hajduk'u bu sezon Avrupa'da başarıya taşımak. Ancak Marsic, Konferans Ligi serüveninin Split ve çevresinde en büyük öncelik olmadığını vurguluyor: "Burada takımın lig aşamasında yedi veya sekiz puan toplaması umuluyor. Bu, genellikle ilk 24 takım arasına girip bir sonraki tura yükselmek için yeterli oluyor. Yine de yaklaşım, maç maç ilerlemek. Avrupa maçlarıyla ilgili ciddi tahminlerde bulunmak için henüz çok erken."

Marsic'in de belirttiği gibi Hajduk, son yıllarda Avrupa sahnesinde pek az sevinç yaşadı. Hırvat kulübü geçen sezon Konferans Ligi'nin üçüncü eleme turunda elenmişti. "Hajduk, son yıllarda Avrupa'da birçok beklenmedik eleniş ve aksilik yaşadı. Daha zayıf rakiplere elendi. Ancak kulüp bu sezon sonunda Konferans Ligi'ne katılmayı başardı, on altı yıl sonra ilk kez sonbaharda Avrupa futbolunda yer almayı garantiledi ve kendisine yapışan olumsuz yaftaların çoğundan kurtulmayı başardı."

Ajax karşısında sürpriz mi?

Futbol tutkusuyla yaşayan Split, perşembe günü Ajax gibi büyük bir ismi ağırlayacak. Marsic, Ajax oyuncularına şu uyarıda bulunuyor: "Ajax maçı muhtemelen kulübün modern tarihindeki en önemli karşılaşma. Poljud'da gerçek bir futbol şöleni bekleniyor. Kâğıt üzerinde Ajax'ın daha güçlü takım olduğunun farkındalar ama Hajduk'un kapalı gişe oynanacak statta, 35.000 seyirci önünde iyi bir sonuç alabileceğine de güçlü bir inanç var. Bu, en az bir puan, tercihen de üç puan almak demek. Fırsat doğarsa Hajduk sürpriz yapmak için elinden geleni yapacak."

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1979'da açılan simgesel Poljud, 1995 ilkbaharında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Hajduk Split-Ajax eşleşmesinin ilk maçına da ev sahipliği yapmıştı. O akşam tribündekiler gol göremedi. Rövanşı 3-0 kazanan Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale oldukça rahat bir şekilde yükseldi. Hırvat kulübünü yakından takip eden gazeteci, "Hajduk'un yaşlı kuşak taraftarları 1995'te Ajax'la oynanan maçı hatırlıyor. Genç kuşaklar ise bu maçın kulüp tarihinde yeni bir sayfanın parçası olmasını istiyor" diyor ve ekliyor: "Split'te bu karşılaşma, Ajax'tan rövanşı almak için ideal fırsat olarak görülüyor."

Otuz yılı aşkın bir süre sonra iki takım arasındaki dengeler çok farklı. Bu kez söz konusu olan Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir maç değil, Avrupa'nın üçüncü düzeyindeki bir karşılaşma. Buna rağmen Ajax, Hırvat futbol çevrelerinde çok konuşuluyor. Marsic, "Ajax'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Bu da muhtemelen şimdiden Hajduk için sezonun en önemli maçı. Ancak Ajax'ın son yıllarda daha güçlü ve daha yetenekli kadrolara sahip olduğu da herkesçe biliniyor. Ajax hâlâ favori ama Hajduk elbette kendi sahasında sürpriz peşinde. Sonuçta bu sezon kendi stadında henüz hiçbir maç kaybetmedi" diyor. Marsic, Hajduk'un geçen cumartesi şampiyonluk yarışındaki rakibi Dinamo Zagreb'i 2-1 yendiği maçı da izledi.

Dolberg Split'te yok

Hajduk savunması perşembe günü Kasper Dolberg'i hesaba katmak zorunda değil. Ağır bir diz sakatlığı, Danimarkalı hücum oyuncusunun sezonunu erken bitirmiş gibi görünüyor. Normal şartlarda Split'te hücumun lideri Tolu Arokodare olacak. Marsic, Danimarkalı forvetin yokluğuna ilişkin, "Dolberg'in yokluğu, Hajduk'un Ajax'ın gücüne ilişkin değerlendirmesini pek değiştirmiyor. Çünkü Amsterdam temsilcisinin kadrosunda hâlâ Adingra, Arokodare ve Amrabat gibi oyuncular var" diyor. "Dinamo Zagreb de kâğıt üzerinde daha güçlü bir kadroya sahipti ama Hajduk cumartesi günü onları şaşırtmayı başardı. Poljud'da Ajax'a karşı da aynısını yapmak için ellerinden geleni yapacaklar."

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Ajax ile Hajduk'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalar bakımından pek uzun bir geçmişi yok. Amsterdam ekibinin ligi yenilgisiz şampiyon tamamladığı efsanevi 1994/95 sezonunda Hırvat rakip, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmişti. Bir önceki sezon, 1993/94'te ise Ajax, o zamanki Kupa Galipleri Kupası'nın ilk turunda Split'te 1-0 yenilmişti. Bu, ender görülen bir tökezleme olarak kaldı; çünkü Louis van Gaal'in takımı Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Hajduk oyuncuları ve taraftarları için bir bakıma kader haftası yaşanıyor. Ajax'ın Split ziyaretinden üç gün sonra, Hırvatistan liginde şu anda ikinci sırada bulunan NK Varazdin'e karşı önemli maç oynanacak. Ülkede başarıya duyulan özlem çok büyük. Hajduk son şampiyonluğunu 2005'te, yani 21 yıl önce kazanmıştı. Karşılaştırmak gerekirse ezeli rakibi Dinamo Zagreb, o tarihten bu yana tam on dokuz kez lig şampiyonluğuna ulaştı. García, bu sezon Beyazlar için unutulmaz bir isim hâline gelebilir.