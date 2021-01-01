Ajax kalecisi Andre Onana'ya bir yıl men

Ajax'ın kalecisi Andre Onana, doping testinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından futboldan bir yıl men edildi.

30 Ekim tarihinde olağan dışı bir teste tabi tutulan Andre Onana'nın test sonuçlarında furosemide rastlandığı ifade edildi.

Kendisini iyi hissetmediği bir gün Lasimac isimli bir ilaç içtiğini ifade eden Onana test sonucunda çıkan yasaklı maddenin bu ilaçtan kaynaklandığını ifade etti. UEFA Disiplin Kurulu da Onana'nın bu maddeyi kendisine herhangi bir avantaj yaratmak için kullanmadığını onaylarken, buna rağmen cezada geri adım atmadı.

Hem Onana'nın hem de Ajax'ın bu kararı CAS'a taşıyacağını ifade eden Ajax CEO'su Edwin van der Sar, "Onana'nın bu maddeyi performansını arttırmak için almadığı çok açık. Dolayısıyla çok daha hafif bir karar bekliyorduk ancak bir yıllık cezadan ötürü şaşkınız" ifadelerini kullandı.