Ajax, Conference League üçüncü eleme turu başlamadan bir gün önce Shelbourne karşısında Alman milli oyuncular Marc-André ter Stegen ve Julian Brandt’tan yararlanabilecek. Bu haberi Voetbal International duyurdu.

Ter Stegen ve Brandt oynama hakkına sahip ve perşembe günü Ajax adına doğrudan sahaya çıkabilecek.

Amsterdam ekibi, kendi sahasında Shelbourne ile karşılaşacak. Míchel, İrlanda temsilcisi karşısında takımına önemli ölçüde tecrübe ve kalite katabilecek.

Alman oyuncular çarşamba sabahı Ajax’ın takım antrenmanına katıldı. Paris Saint-Germain’in ciddi şekilde gündeminde olan yıldız oyuncu Mika Godts da antrenman sahasındaydı.

Godts, PSG ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı, ancak Fransız kulübü henüz Ajax ile anlaşma sağlayamadı. Jordi Cruijff, 45 milyon euroluk açılış teklifini kararlılıkla reddetti ve iddialara göre en az 60 milyon euro istiyor.

Ajax ile Shelbourne arasındaki karşılaşma perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Rövanş ise gelecek hafta perşembe günü saat 20.45’te İrlanda’da oynanacak.

Míchel’in ekibi iki maç sonunda Shelbourne’u elerse, Conference League’de lig aşamasına kalmak için play-off turunda FC Noah veya FC Sion ile karşılaşacak.