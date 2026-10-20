Ajax, İtalya'da hâlâ büyük bir isim: "Ama burada korku hâkim değil"

Ajax, geçen perşembe Hajduk Split karşısında aldığı utanç verici 2-1'lik yenilginin ardından Konferans Ligi'nin lig aşamasında kısa sürede yeni bir fırsat yakalayacak. Atalanta bu hafta Johan Cruyff Arena'ya konuk olacak. Amsterdam ekibini, kısa süre öncesine kadar Avrupa'da hüküm süren İtalyan rakibi karşısında neler bekliyor? Voetbalzone bu konuyu, Atalanta'yı Prima Bergamo başta olmak üzere çeşitli yayınlar için yakından takip eden gazeteci Fabio Gennari ile konuştu.

Atalanta denince akla hemen efsanevi Gian Piero Gasperini geliyor. AS Roma'nın şu anki teknik direktörü Gasperini (68), 2016 ile 2025 yılları arasında Bergamo'da görev yaptı ve mütevazı kulübü Serie A'da ve Avrupa'da zirveye taşıdı. Kadrosunda Marten de Roon'un da bulunduğu takım, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. İlk Avrupa başarısı ise Mayıs 2024'te geldi. Atalanta, Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanan finalde Bayer Leverkusen'i 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek Avrupa Ligi'ni kazandı.

Kulüp efsanesinin ayrılığı

Gasperini, Avrupa'daki zaferden kısa süre sonra Atalanta'ya veda etmeye karar verdi. Kulüp yönetimi onun yerine Ivan Juric'i seçti ancak bu tercih başarılı olmadı. Daha önce AS Roma ve Southampton tarafından görevden alınan Hırvat teknik adam, Stadio Atleti Azzurri d'Italia'da da yalnızca birkaç ay sonra gönderildi. Atalanta, Serie A'da orta sıralara gerilemişti. Juric ayrıca Olympique Marseille ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yıldız oyuncu Ademola Lookman ile tartıştı. İkilinin arasına girilmesi gerekti ve ortaya hoş olmayan görüntüler çıktı. Kısa süre sonra yönetim Juric'in görevine son verdi.

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Atalanta hızlı davranarak nispeten genç Raffaele Palladino'yu takımın yeni teknik direktörü olarak açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, La Dea'yı Serie A'da altıncı sıraya taşıdı ve takım Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Coppa Italia'da yarı finalde elenen Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise iki maçta aldığı sonuçlarla (1-6 ve 4-1) Bayern Münih karşısında tutunamadı. Atalanta, evindeki maçta yoğun baskı kurup çok risk aldı ve bunun bedelini ödedi. Palladino buna rağmen hücum anlayışından pişman değildi: "Maçı yeniden oynayacak olsak yine tamamen aynı şekilde oynardım. Bu oyun tarzı sayesinde Coppa Italia'da yarı finaldeyiz ve ligde iyi gidiyoruz."

Gelecek maçlar AJX Konferans Ligi 15:00 ATA

Palladino için Bergamo'da ikinci bir sezon olmadı. Atalanta, geçen yaz Lazio, Juventus, Chelsea ve Napoli gibi kulüplerde kendini kanıtlamış deneyimli Maurizio Sarri'yi (67) tercih etti. Takım pazar günü AC Milan deplasmanında 3-2 kaybetti ancak Gennari'ye göre bu skor hikâyenin tamamını anlatmıyor: "Atalanta şu anda formda. Bazı önemli oyuncuların yokluğuna rağmen son üç maçtaki performansı etkileyiciydi. Dokuz gol attılar, bir şutları direkten döndü ve o kadar çok pozisyon ürettiler ki toplamda rahatlıkla on iki ya da on üç gol bulabilirlerdi. Savunmada hâlâ düzeltilmesi gereken bazı noktalar var ama doğru yoldalar. Yine de bu biraz zaman alacak" diyor Atalanta'yı yakından takip eden gazeteci.

PSV geçmişi

Atalanta, gol atma potansiyeli yüksek bir takım. Goller, Hollanda'da oldukça iyi tanınan Gianluca Scamacca gibi isimlerden geliyor. 27 yaşındaki 1,95 metrelik forvet, profesyonel futboldaki ilk adımlarını yıllar önce PSV'de attı. Serie A ve Premier Lig'deki farklı durakların ve PEC Zwolle'de geçirdiği kısa kiralık dönemin ardından uzun boylu santrfor, Manchester United'a satılan Rasmus Højlund'un yerine geçmesi amacıyla 2023'te Bergamo'ya geldi. Gennari, eski PSV oyuncusundan etkilendiğini söylüyor: "Scamacca kısa süre önce İtalya millî takımıyla Uluslar Ligi'nde gol attı, ardından Konferans Ligi'nde Pafos karşısında da ağları buldu. Çok daha fazla gol atabilirdi. Performansı her zaman istikrarlı olmasa da Scamacca zaman içinde gelişen ve çok daha olgunlaşan, çok önemli bir oyuncu. Formda olduğunda maçın sonucunu belirleyebilir."

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Scamacca, geçen perşembe Kıbrıs temsilcisi Pafos karşısında ilk yarının bitimine kısa süre kala gol attı. Atalanta rakibini sahasında 3-1 mağlup etti. Böylece Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. San Siro'daki yenilginin ardından ise Serie A'da şimdilik orta sıralarda bulunuyor. Ancak Gennari'nin de belirttiği gibi sezon daha uzun: "Avrupa'ya katılmak ve Konferans Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışmak. Atalanta taraftarlarının şu anda en çok düşündüğü iki sezon hedefi bunlar. Kulübün bu yılki başlıca amacı, yeni teknik projenin iyi bir başlangıç yapmasını sağlamak. Sonuçlar da kendiliğinden gelecektir." Dolayısıyla Atalanta yönetimi yalnızca kısa vadeli sonuçlara bakmıyor.

İtalyan futbolunun deneyimli ismi Sarri'nin görevi, çalkantılı bir dönemin ardından Atalanta'yı sportif açıdan daha sakin bir sürece taşımak. Ancak Bergamo ve çevresinde Gasperini yönetimindeki yoğun yılları unutturmak oldukça zor. Ajax'ın yaklaşan rakibinin mevcut durumu konuşulduğunda Gennari, "Hayat devam ediyor" diyerek iç çekiyor. "Atalanta yönetimi kendisine cazip bir sözleşme teklif etmesine rağmen Gasperini ayrılmayı seçti. Bergamo'da bu yıl yeniden sıfırdan başlandı ve bunun için zaman gerekecek. Ama güven var." İtalyan futbol uzmanı, Serie A'nın şu anki onuncu sırasındaki takımın geleceğine güvenle bakıyor.

Atalanta için şu anda tek gündem, önümüzdeki perşembe Hollanda'da oynanacak maç. İki kulüp arasında uzun bir geçmiş yok. Ajax ile Atalanta, Avrupa sahnesinde yalnızca 2020/21 sezonunda karşılaştı. Amsterdam ekibi, ilk yarıda kısa sürede 2-0 öne geçtiği Bergamo deplasmanından bir puanla ayrıldı (2-2). Johan Cruyff Arena'daki maçı ise 1-0 kaybetti. Şimdi, altı yıl sonra rövanş alma fırsatı var. Gennari, Sarri'nin oyuncularına ilişkin şunları söylüyor: "Atalanta'da Ajax korkusu yok ama saygı var. Bu saygı her zaman mevcut. Konferans Ligi'nin lig aşamasında, Şampiyonlar Ligi'ndeki sekiz maç yerine altı maç oynanıyor. Bu yüzden her puan kaybının sıralamadaki bedeli ağır olabilir."

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Ajax korkulan bir rakip değil

Ajax, pazar günü FC Groningen'i 5-2 yenerek Atalanta'nın Amsterdam'a gelişi öncesinde iyi bir prova yaptı. Sarri'nin takımı ise son yarım saatte iki golle güçlü bir geri dönüş sergilese de AC Milan'a yenildi. Buna rağmen Gennari, Míchel Sánchez'in takımının ülkenin kuzeyinde attığı beş gole fazla anlam yüklemiyor: "Ajax burada hâlâ büyük bir isim. Ancak mevcut duruma bakılırsa bu, kulüp tarihinin en iyi dönemi gibi görünmüyor." Atalanta'yı yakından takip eden gazeteci, perşembe günü saat 21.00'de Konferans Ligi'ndeki ikinci maçına çıkacak takımı için fırsat görüyor.