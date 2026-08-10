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RCD Mallorca v UD Almeria - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bart DHanis

Çeviri:

Ajax, İspanya’dan 20 milyon euroluk bonservis bedeline sahip gol kralını düşünüyor

Transfers
Ajax

Ajax, Sergio Arribas ile ilgileniyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Almeria forması giyen ofansif orta saha oyuncusu, teknik direktör Míchel tarafından çok beğeniliyor.

Arribas şu anda hâlâ Almeria oyuncusu. Real Madrid altyapısından yetişen futbolcu, geçen sezon 25 golle İspanya ikinci liginde gol kralı oldu ve bunu bir orta saha oyuncusu olarak başardı.

Almeria, yaz öncesinde Malaga ile oynadığı play-off'ta son anda elendiği için en üst lige yükselmeyi başaramadı. Bu nedenle Arribas şimdi ayrılmak istiyor.

24 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olan Míchel, Güney İspanya'da Haziran 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu çok istiyor. Transfermarkt'a göre değeri 20 milyon euro.

Ajax, gelişmeleri yakından takip eden tek kulüp değil. Benfica ve Real Betis de onu kadrosuna katmak istiyor, ancak bonservis bedelini harekete geçmek için fazla yüksek buluyor gibi görünüyor.

Conference League Qualification
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Ajax crest
Ajax
AJX

Ayrıca MD'ye göre LaLiga'dan ‘çok sayıda kulüp’ de Arribas'ı Almeria'dan bir sezonluğuna kiralamak istiyor.

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