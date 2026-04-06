"Ajax'ın teknik direktörü olsaydım, ilk üç hafta boyunca onu ilk on birde oynatmazdım"

Johan Derksen, Cumartesi günü Wout Weghorst'a oldukça sinirlendi. Uzun boylu forvet, ikinci yarıda teknik direktör Óscar García tarafından oyundan alındı ve Amsterdam'da 1-2 galip gelen FC Twente karşısında Don-Angelo Konadu'yu sahaya sürme kararını açıkça onaylamadı.

"Wout Weghorst beni çok sinirlendirdi. Kendinde bir tür kibir var ve sanki İsa Mesih gibi sahaya çıkıyor," dedi Derksen Pazartesi günü Vandaag Inside programında Ajax oyuncusuna duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek.

Derksen, Weghorst'un 32. dakikada beraberlik golünü attığını gördü. "Topu ağlara gönderdi, iyi bir ortayı gole çevirdi. Ama bunun dışında hiçbir rol oynamadı."

"Sonra Weghorst oyundan alındı ve o sahne yaşandı. Çünkü kamera ona odaklanmış. Ve sonra şu yüz ifadesi: bunu nasıl yaparsın? Sahadaki en iyi oyuncuyu, sana puan kazandırabilecek oyuncuyu oyundan alıyorsun. Anlaşılmaz insanlar, anlaşılmaz," diyor Derksen, 71. dakikada Weghorst'un oyundan alınmasının ardından yaşanan sahnelere alaycı bir tavırla.

"Ajax'ın teknik direktörü olsaydım, ilk üç hafta onu kadroya almazdım," diyor Derksen, Ajax'ın İspanyol teknik direktörüne. Sunucu Wilfred Genee daha sonra Kasper Dolberg'e ne olduğunu merak ediyor ve on milyon avroluk transfer ücretine atıfta bulunuyor.

Derksen, García'ya da eleştirel yaklaşıyor. "O da hiç de iyi bir teknik direktör değil." Driessen, İspanyol teknik direktörün gelecek sezon da Ajax'ın başında olup olmayacağına dair tartışmanın artık sonlandırılabileceğini söyleyerek bu görüşe katılıyor.