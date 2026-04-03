Ajax'ın pahalı transferi bir yıl sonra tekrar ayrılacak mı? 'Belki de satmak isterler'

De Telegraaf gazetesi muhabiri Mike Verweij'e göre, Kasper Dolberg'in Ajax'a dönüşünün sadece bir sezon sürmesi ihtimal dışı değil. Danimarkalı oyuncu geçen yaz RSC Anderlecht'ten 10 milyon euroya transfer edilmişti.

Gazeteciye göre, önümüzdeki yaz Johan Cruijff ArenA'da kadroda büyük bir değişim yaşanabilir. Verweij, "Cruijff'in Alex Kroes'tan çok farklı bir vizyonu olduğunu düşünüyorum" diyor.

"Kroes ve Marijn Beuker'in oluşturduğu kadro, gerçekten yeterince iyi değil," diyor kulüp gözlemcisi, mevcut Ajax kadrosuna atıfta bulunarak. Bu nedenle Amsterdam'da atasözündeki süpürge yeniden raflardan indirilmiş gibi görünüyor.

Forvet pozisyonunda da gerekli değişikliklerin yapılması bekleniyor. Wout Weghorst'un ayrılması hiç de gerçek dışı değil, ancak Cruijff'un deneyimli forvetin tutumundan etkilendiği söyleniyor.

"Antrenmanlarda sahada çok iyi performans gösteriyor. Ancak sözleşmesi sona eriyor ve maaşı da oldukça yüksek. Weghorst'un FC Twente'ye gitme ihtimali yüksek," diyor Verweij. "Erik ten Hag (Enschede'deki teknik direktör, ed.) ondan etkilenecektir, onu iyi tanıyor."

Kulüp gözlemcisi, Ajax'ın forvet pozisyonunu tamamen farklı bir şekilde doldurmak istediğini tahmin ediyor. "Ajax, arkasında daha genç bir oyuncu bulunan, daha yaşlı ve deneyimli bir forvet arayışında olacak. Bence tüm pozisyonları yine çift kadroyla doldurmak istiyorlar ve gerçekten deneyim kazanacaklar."

Bu durum Dolberg'in kadroda yer almasını da tehlikeye atabilir. "Dolberg ile devam edecekler mi, bilmiyorum. Belki de onu satmak isteyeceklerdir," diyor Verweij.