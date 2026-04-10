Ajax'ın muhtemel kadrosu: Óscar García kadroda iki değişiklik yaptı

Ajax, geçen hafta FC Twente'ye karşı aldığı utanç verici 1-2'lik yenilginin ardından itibarını geri kazanmak istiyor. Bunu cumartesi günü ligin son sırasındaki Heracles Almelo deplasmanında başarması gerekiyor. Teknik direktör Óscar García, özellikle Amsterdam ekibinin orta sahası konusunda endişeli. Heracles - Ajax maçı saat 21:00'de başlayacak ve ESPN 2'den canlı olarak izlenebilecek.

Davy Klaassen, Youri Regeer ve Kian Fitz-Jim de Heracles maçında forma giyemeyecek. Ayrıca savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu, Almelo'da ilk 11'de yer alacak kadar formda değil. Bu hafta açıklanan bilgilere göre, Joeri Heerkens ayak bileği sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Maarten Paes sık sık eleştirilere maruz kalıyor, ancak Heracles karşısında yine Ajax kalesini koruyacak. Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) kanat bekleri olacak, Josip Sutalo ve Youri Baas ise savunmanın merkezinde yer alacak.

Jorthy Mokio Perşembe günü Ajax ile yeni bir sözleşme imzaladı ve Almelo'da güçlü bir performans sergilemeyi umuyor. Sean Steur yine ilk 11'de yer alırken, Oscar Gloukh da birçok orta saha oyuncusunun yokluğu nedeniyle bir şans daha bulacak.

Steven Berghuis yine alıştığı sağ kanat pozisyonunda başlıyor, Mika Godts ise sol kanatta tehlike yaratmakla görevli. FC Twente'ye gol atan Wout Weghorst, eski kulübüne karşı Ajax'ın hücum lideri olacak.

Feyenoord ile arasındaki puan farkı 6 olduğu için Ajax'ın ikinci sırayı alması zor olacak. Rotterdam ekibi bu hafta sonu, Feyenoord'dan sadece bir puan geride olan üçüncü sıradaki NEC ile karşılaşacak.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.