Ajax'ın muhtemel kadrosu: García, Weghorst ile Dolberg arasında seçim yapacak

Ajax, Cumartesi günü John van den Brom yönetimindeki zorlu rakibi FC Twente ile karşı karşıya gelecek. Óscar García, Feyenoord ile oynanan "De Klassieker" maçında alınan 1-1 beraberliğin ardından kadroda bazı değişiklikler yaptı. Ajax - FC Twente maçı saat 21:00'de başlayacak ve ESPN 2'den canlı olarak izlenebilecek.

Maarten Paes, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırayı almak için puana ihtiyacı olan Ajax'ın kalesini koruyacak. Lucas Rosa, Johan Cruijff ArenA'da sağ bek olarak maça başlayacak, sol tarafta ise Owen Wijndal yer alacak. Takehiro Tomiyasu, Feyenoord maçında sakatlandı ve Japonya'nın hazırlık maçlarını kaçırdı. O da Twente maçında ilk 11'de yer alamayacak.

Josip Sutalo ve Youri Baas, Tukkers karşısında merkez savunma ikilisini oluşturacak. Ko Itakura, Ajax'ın A kadrosuyla tekrar antrenmanlara başladı, ancak İspanyol teknik direktörün ilk 11'inde yer almak için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Youri Regeer hamstring sakatlığından tam olarak iyileşmediği için Jorthy Mokio orta sahada ilk 11'de yer alacak. Sean Steur sol kanatta başlayacak ve Oscar Gloukh Amsterdam ekibinin orta sahasında 10 numara olacak. Davy Klaassen diz sorunları yaşıyor ve bu nedenle García tarafından sahaya sürülmeyecek.

Kasper Dolberg, ev sahibi takımın forvetinde Wout Weghorst'un yerini alıyor. Steven Berghuis, sağ kanatta yine García'nın güvenini kazanıyor. Mika Godts, Ajax hücumunun sol kanadındaki piyon olacak.

Ajax, Twente ile karşılaşmaya bir puan farkla önde başlıyor. Ekim ayında Amsterdam ekibi, Enschede'de 2-3 galip gelmişti. Bu maçta, Tukkers'ın olası transferi olarak adı geçen Weghorst da bir gol atmıştı.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.