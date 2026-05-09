Ajax'ın muhtemel kadrosu: García, Dolberg ile Weghorst arasında seçim yapacak

Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de üçüncü sıra için mücadele ediyor. Bunun için pazar günü Johan Cruijff ArenA'ya konuk olacak FC Utrecht'i yenmesi gerekiyor. Voetbalzone'un tahminine göre Óscar García artık ideal kadrosunu belirlemiş görünüyor. Amsterdam'daki maç saat 16:45'te başlayacak ve ESPN 3'ten canlı olarak izlenebilecek.

Maarten Paes, Ajax'ta kaleyi koruyor. Savunmada da sürpriz yok. PSV'ye karşı gol atan Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) kanatları kapıyor. Josip Sutalo ve Youri Baas, Utrecht'ten gelen konuklara karşı Ajax savunmasının merkezini oluşturuyor.

Davy Klaassen, 22 Mart'tan bu yana ilk kez sahaya çıkabilir, ancak kendi sahasında ilk 11'de yer almayacak. Youri Regeer, Ko Itakura ve Jorthy Mokio, Avrupa kupaları için önemli olan bu maçta Ajax'ın üçlü orta sahasını oluşturuyor.

Kasper Dolberg geçen hafta PSV karşısında güçlü bir izlenim bıraktı ve bu nedenle İspanyol teknik direktörün güvenini bir kez daha kazandı. Wout Weghorst tamamen formuna kavuştu, ancak sahada süre alabilmek için biraz sabırlı olması gerekiyor. Steven Berghuis sağ kanattan tehlike yaratacak, Mika Godts ise bir kez daha sol kanadı görecek.

Ajax, iki hafta kala üçüncü sıradaki NEC'nin bir puan gerisinde. Nijmegen'li rakip, Pazar günü FC Groningen ile karşılaşacak.

Ajax'ın muhtemel kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Itakura, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.