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Rian Rosendaal

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Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Míchel takımında iki değişiklik yapıyor

Telstar - Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de sezona pazar günü Telstar deplasmanında yeniden başlıyor. Míchel'in takımında birkaç değişikliğe gideceği tahmin ediliyor; Voetbalzone bunu öngörüyor. Velsen-Zuid'deki karşılaşma 16.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Ajax'ta kaleyi Marc-André ter Stegen koruyacak. Sağ bekte Lucas Rosa'nın yerine Anton Gaaei görev yapacak. Konuk ekipte savunmanın göbeğini Aaron Bouwman ile Youri Baas oluştururken, sol bekte Caio Henrique yer alacak.

Youri Regeer, FC Sion karşısında erken oyundan çıkmıştı ve Telstar maçında onun yerine Jorthy Mokio forma giyecek. Davy Klaassen ile Julian Brandt da pazar günü Ajax orta sahasını tamamlayacak.

Tolu Arokodare, FC Sion karşısında iki gol attı ve bu nedenle Marcos Leonardo yedek başlayacak. Steven Berghuis'in sağda, Abdellah Ouazane'nin ise solda kanatlardan servis yapması bekleniyor.

Ajax geçen hafta, Avrupa düzeyindeki maçlar nedeniyle oynamadı. Telstar ise iki hafta önce Sparta Rotterdam'a 1-3 mağlup oldu.

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Ajax crest
Ajax
AJX

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.

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