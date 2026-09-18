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Rian Rosendaal
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Ajax’ın muhtemel ilk 11’i: Míchel, 5-1 kazanan takıma bağlı kalmıyor

Ajax - Excelsior
Ajax
Excelsior
Eredivisie

Ajax yeniden sahasında, bu kez Excelsior karşısına çıkıyor. Teknik direktör Míchel, tanıdık isimlerden oluşan bir ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Ajax - Excelsior maçı cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

İspanyol teknik adam, hafta ortasında Willem II karşısında (5-1) Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal ve Kasper Dolberg'i tercih etmişti. Ancak Míchel şimdi yeniden daha önceki dizilişe öncelik veriyor.

Marc-André ter Stegen kalede görev yapacak. Anton Gaaei, sağ bekte Lucas Rosa'nın yerine geçiyor. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Excelsior karşısında stoper ikilisi olacak. Caio Henrique, sol tarafta Owen Wijndal'ın yerini alıyor.

Davy Klaassen ve Julian Brandt, Amsterdam ekibinin orta sahasındaki yerlerini koruyor. Sofyan Amrabat, ön libero olarak geri dönüyor ve bu da Jorthy Mokio'nun kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. 

Nijerya kadrosuna çağrılan Tolu Arokodare, yeniden hücum hattının en ucunda görev yapacak. Steven Berghuis sağda oynayacak, Oscar Gloukh ise bir kez daha sol kanatta kendisine duyulan güvenle sahaya çıkacak.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Excelsior crest
Excelsior
EXC

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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