Ajax, Hollanda Eredivisie’de cumartesi günü sahasında NEC ile yeniden başlıyor. Teknik direktör Míchel’in önemli sakatlık sorunları bulunuyor ve bu nedenle kadroda değişikliğe gitmek zorunda. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele TSİ 21.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak.

Míchel; Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis ve Kasper Dolberg’den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. İspanyol teknik adamın basın toplantısında belirttiği üzere Simon Adingra ile Yves Bissouma cumartesi günü ilk kez forma giyebilir. Aaron Bouwman ise sakatlığını atlattı.

Marc ter Stegen, NEC karşısında kalede olacak. Lucas Rosa sağda, Owen Wijndal solda bekte görev yapacak. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının göbeğini oluşturacak.

Ajax’ın orta sahasında sürpriz yok. Bu doğrultuda Jorthy Mokio, Davy Klaassen ve Julian Brandt, Eredivisie’ye dönüşte maça ilk 11’de başlayacak.

Berghuis’in yokluğunda sağ açıkta Viktor Tsygankov’a fırsat doğuyor. Oscar Gloukh solda görev yaparken, ev sahibi ekipte en uçta Tolu Arokodare başlayacak.

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Ajax’ın, üst sıralardaki takımlarla arasındaki bağı koparmamak için kazanması gerekiyor. Ayrıca perşembe günü Konferans Ligi’nde Hajduk Split ile oynanacak maç öncesinde iyi bir prova da önem taşıyor.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.