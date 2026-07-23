Ajax, Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina ile karşılaşıyor. Voetbalzone, teknik direktör Míchel’in iki yeni transferine ilk 11’de yer vereceğini öngörüyor. Ziggo Sport, Ajax’ın Avrupa’daki deplasman maçını ana kanaldan yayınlayacak ve karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak.

Marc-André ter Stegen henüz gelmediği için Amsterdam ekibinde kalede Maarten Paes yer alıyor. Lucas Rosa (sağda) ve transfer edilen Caio Henrique (solda) kanatları tutuyor. Aaron Bouwman ile geri dönen Daley Blind, stoper ikilisi olarak görev yapıyor.

Orta sahada kontrolü Youri Regeer sağlıyor. Diğer orta saha oyuncuları Davy Klaassen ve Oscar Gloukh’un görevi ise Ajax’ın hücum hattıyla bağlantıyı kurmak.

Kasper Dolberg kısa süre önce Olympiakos karşısında süre almıştı ve Vojvodina maçına ilk 11’de başlıyor. Steven Berghuis sağ kanatta başlarken, Mika Godts’ın soldan tehlike yaratması bekleniyor.

Vojvodina ile rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü için planlandı. Ajax bu karşılaşmalar arasında İngiliz ekibi Burnley ile hazırlık maçı yapacak. Sırp kulübünü elemesi halinde üçüncü eleme turunda Shelbourne FC (İrlanda) veya Nõmme Kalju FC (Estonya) ile karşılaşacak ve ardından muhtemelen play-off oynayacak.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts