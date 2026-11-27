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Ajax'ın pazar öğleden sonra Feyenoord karşısına önemli ölçüde değişmiş bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Míchel Sánchez, FC Thun'u 4-0 yendikleri Konferans Ligi maçına göre tam yedi değişiklik yapacak gibi görünüyor. Değişikliklerin çoğu savunma ve hücum hattında olacak.

Míchel, De Klassieker'i düşünerek perşembe akşamı bazı kilit oyuncularını dinlendirmeye karar verdi. İspanyol teknik direktör, ADO Den Haag ile oynanan Eredivisie maçına göre dokuz değişiklik yaptı. Buna rağmen takımı İsviçre ekibini rahatlıkla mağlup etti.

Míchel'in De Kuip'te yeniden alışıldık isimlerine yönelmesi bekleniyor. Kaleyi Marc ter Stegen koruyacak. FC Thun karşısında ilk 11'de başlayan dört savunmacıdan üçü ise yerini kaybedecek gibi görünüyor.

Thilo Kehrer, Dies Janse ve Daley Blind'ın yerlerini Lucas Rosa, Aaron Bouwman ve Youri Baas'a bırakması bekleniyor. Savunmada ilk 11'deki yerini koruyacak tek isim olan Owen Wijndal'ı, sol kanatta Anis Hadj Moussa ile ilgi çekici bir mücadele bekliyor.

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Míchel'in orta sahada yalnızca bir değişiklik yapması bekleniyor. Sofyan Amrabat ve Julian Brandt ilk 11'deki yerlerini korurken Yves Bissouma, Rayane Bounida'nın yerine takıma dönecek.

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Perşembe akşamı oynama hakkı bulunmayan Bissouma, Rotterdam'daki maça dinlenmiş olarak çıkacak. Malili oyuncunun Amrabat ile birlikte Ajax orta sahasına denge ve tecrübe katması beklenirken Brandt hücum oyununa daha fazla odaklanabilecek.

Ajax'ın hücum hattının tamamen değişmesi bekleniyor. Tolu Arokodare ve Oscar Gloukh'un ilk 11'e dönmesi beklendiğinden Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo ve Abdellah Ouazane ilk 11'deki yerlerini kaybedebilir.

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En büyük belirsizlik sağ kanatta kimin oynayacağı konusunda. Bounida, perşembe akşamı FC Thun karşısında iyi bir izlenim bıraksa da Míchel'in daha güvenli bir seçenek olarak Davy Klaassen'i tercih etmesi bekleniyor.

Ajax, Feyenoord karşılaşmasına Eredivisie'nin ikinci sırasında çıkacak. Feyenoord ise şu anda beşinci sırada. Allard Lindhout, pazar günü saat 14.30'da De Kuip'teki De Klassieker'in başlama düdüğünü çalacak.

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Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Bissouma, Brandt; Klaassen, Tolu, Gloukh.