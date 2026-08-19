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Rian Rosendaal

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Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel kadroda iki değişiklik yapıyor

Sion - Ajax
Sion
Ajax
Conference League Qualification

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi play-off turunda FC Sion ile karşılaşacak. Voetbalzone'nin tahminine göre teknik direktör Míchel, ilk 11'inde iki değişiklik yapıyor. İsviçre'deki maç TSİ 20.15'te başlayacak ve KIJK adlı yayın platformundan canlı izlenebilecek.

Marc-André ter Stegen, Ajax kalesinde görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunma dörtlüsü sağdan sola doğru Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas ve Owen Wijndal'dan oluşuyor.

Youri Regeer, İsviçre'de Ajax orta sahasında kontrolü sağlamakla görevli olacak. Davy Klaassen de ilk 11'de yer alırken, Julian Brandt hücumdaki dinamizmi sağlamak için Ajax kadrosuna geri dönüyor.

Kasper Dolberg hâlâ Ajax oyuncusu ve Sion karşısında en uçta görev yapacak. Steven Berghuis (sağda) ile Abdellah Ouazane'nin (solda), Danimarkalı forvete kanatlardan servis yapması gerekiyor.

Ajax böylece ilk olarak deplasmanda oynayacak, rövanş ise 27 Ağustos Perşembe günü Amsterdam'da yapılacak. İki maçlık eşleşmenin galibi, Konferans Ligi ana tablosuna kalacak.

Conference League Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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