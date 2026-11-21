Reklam

Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'ye pazar günü evinde ADO Den Haag ile oynayacağı maçla dönüyor. Míchel Sanchez, Ajax'ın 11'inde birkaç değişiklik yapacak gibi görünüyor. Johan Cruijff ArenA'daki maç saat 14.30'da başlayacak ve canlı olarak ESPN 3'ten yayımlanacak.

Ajax'ın kalesinde Marc ter Stegen olacak. Anton Gaaei yeniden sağlığına kavuşsa da sağ bekte Lucas Rosa başlayacak. Thilo Kehrer stoper mevkisine dönecek ve yanında Aaron Bouwman görev yapacak. Sol bekte ise yine Owen Wijndal oynayacak.

Sofyan Amrabat, ev sahibi ekipte ilk 11'de başlayabilecek kadar hazır. Den Haag'dan gelen konuk ekip karşısında Ajax'ın orta sahasını Youri Baas ve Davy Klaassen tamamlayacak. Julian Brandt ise ilk 11'de oynayabilecek kadar hazır değil.

Abdellah Ouazane sol kanada döneceği için Oscar Gloukh hücumda sağ kanada geçecek. Kanat oyuncusu, geçen hafta milli takımdaki ilk golüyle Fas'ı Afrika Kupası finallerine taşıdı. Ajax'ın ileri uçtaki ismi yine Tolu Arokodare olacak.

Reklam Reklam

Ajax, milli maç arasına FC Twente karşısında 1-2'lik galibiyetle girecek gibi görünüyordu. Ancak Tukkers'ın çok geç gelen penaltı golü, Enschede'de puan kaybına yol açtı.

Related Topics

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 08:30 HAA

ADO, iki hafta önce Sparta Rotterdam'ı 3-1 yendi ve şu anda on yedinci sırada. Takımın yeni teknik direktörü Maurice Steijn, 2023'te birkaç ay görev yaptığı Ajax'a geri dönüyor.

Ajax'ı farklı kulvarlarda önemli bir hafta bekliyor. Perşembe günü Konferans Ligi'nde FC Thun ile karşılaşacak ekip, gelecek pazar da Feyenoord'a karşı De Klassieker'e çıkacak.

Reklam

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Kehrer, Wijndal; Baas, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.